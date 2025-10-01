WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Folha Popular
Fitness
Sala
Sicredi
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Niederle
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Senado Federal

José Lacerda é empossado senador por MT

Tomou posse nesta quarta-feira (1°) o senador José Lacerda (PSD-MT). Ele ocupa a vaga deixada pela senadora Margareth Buzetti (PP-MT), primeira-sup...

01/10/2025 18h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Segundo suplente de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, José Lacerda presta juramento no Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Segundo suplente de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, José Lacerda presta juramento no Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Tomou posse nesta quarta-feira (1°) o senador José Lacerda (PSD-MT). Ele ocupa a vaga deixada pela senadora Margareth Buzetti (PP-MT), primeira-suplente de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.

O segundo-suplente, que agora assume a vaga, é advogado, ex-deputado estadual e já ocupou cargos no governo de Mato Grosso, entre eles o de secretário de Meio Ambiente.

Ao dar as boas-vindas ao colega, em nome da liderança do PSD, o senador Otto Alencar (PSD-BA) lembrou que Lacerda representa um estado que contribui muito com o Brasil, sobretudo nas áreas da agricultura e da pecuária e no equilíbrio da balança comercial.

— Nosso novo senador do PSD é bem-vindo. Estaremos ao lado dele para contribuir com todas as iniciativas que ele venha a propor nesse período que ele vai representar o Mato Grosso na suplência do nobre Senador Carlos Fávaro, hoje ministro da Agricultura.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) também deu as boas-vindas a Lacerda e disse que espera contribuir com o novo senador em um trabalho que fique na sua história e na do Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
19°

Sensação

2.86 km/h

Vento

88%

Umidade

F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Sala
Lazzaretti
Meganet
Seco
Mercado do povo
Agro Niederle
Império
Últimas notícias
Há 23 minutos Especialistas defendem fim de perfis para crianças e adolescentes em plataformas digitais
Há 24 minutos Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
Há 24 minutos Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
Há 24 minutos Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
Há 24 minutos Alan Rick pede derrubada de veto que limita incentivo a doações de alimentos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
APPATA
Sicoob
Império
Sala
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 3 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 3 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Império
Agro Niederle
Fitness
Seco
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Seco
Sicredi
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Império
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados