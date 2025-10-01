WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Folha Popular
Tarzan
Sicoob
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Senado Federal

Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu a aprovação do projeto de lei ( PL 1.087/2025 ), e...

01/10/2025 20h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu a aprovação do projeto de lei ( PL 1.087/2025 ), em análise na Câmara dos Deputados, que altera a tabela do Imposto de Renda (IR). A proposta prevê isenção para quem ganha até R$ 5 mil e redução da alíquota para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil, além da taxação de até 10% sobre rendimentos anuais acima de R$ 600 mil. O parlamentar destacou que a medida beneficiará cerca de 20 milhões de brasileiros.

— Zerar o Imposto de Renda até R$ 5 mil significa colocar mais dinheiro diretamente no bolso das famílias. Esse dinheiro não vai para paraísos fiscais, nem para especulação financeira. Esse dinheiro vai para o mercado local, para a feira, para o supermercado, para a escola dos filhos. Cada real que fica na base gera emprego, movimenta a economia, fortalece o comércio e a indústria nacional. Mas justiça tributária não se faz apenas aliviando a base; é preciso também cobrar mais de quem pode mais — declarou.

O senador ressaltou que estudos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) apontam queda de quase 40% na tributação dos mais ricos entre 2007 e 2023, principalmente devido à isenção sobre dividendos. Ele destacou que, ao mesmo tempo, trabalhadores de renda intermediária passaram a pagar proporcionalmente mais imposto por causa da defasagem da tabela do Imposto de Renda, ampliando a desigualdade do sistema tributário.

— São 141 mil contribuintes que têm boa parte de seus rendimentos isentos e recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5%, enquanto profissionais, como policiais, por exemplo, pagam 9,8% e professores, 9,6%. Ou seja, um super-rico neste país paga quase quatro vezes menos Imposto de Renda do que um trabalhador da segurança ou da educação. É um escárnio que tem que acabar, e o nosso governo resolveu assumir esse desafio — afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Alan Rick pede derrubada de veto que limita incentivo a doações de alimentos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
19°

Sensação

2.86 km/h

Vento

88%

Umidade

Unimed
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Unimed
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Sicoob
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 16 minutos Especialistas defendem fim de perfis para crianças e adolescentes em plataformas digitais
Há 16 minutos Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
Há 16 minutos Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
Há 16 minutos Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
Há 16 minutos Alan Rick pede derrubada de veto que limita incentivo a doações de alimentos
Mercado do povo
Tarzan
Seco
F&J Santos
Sala
Ipiranga
APPATA
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 3 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 3 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Fitness
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Império
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Ipiranga
Império
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados