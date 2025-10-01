WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Meganet
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Niederle
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Folha Popular
Rádio Municipal
Câmara

Em nota, consultores da Câmara e do Senado apontam maior flexibilidade no orçamento 2026 para créditos suplementares

Eles também observaram aumento das dotações voltadas a crianças e adolescentes e para o meio ambiente, e redução nos recursos para o enfrentamento ...

01/10/2025 20h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Mayke Toscano/Governo de Mato Grosso
Mayke Toscano/Governo de Mato Grosso

Em nota sobre o projeto do Orçamento de 2026 (PLN 15/25), divulgada nesta quarta-feira (1º), consultores de Orçamento da Câmara e do Senado afirmam que o texto aumenta a margem de manobra do Executivo para a proposição de créditos suplementares ao Congresso. Estes créditos acrescentam recursos em determinadas dotações a partir do cancelamento de outras.

Os consultores dizem que o Orçamento de 2025 já era bem flexível ao permitir suplementações sem limite para despesas obrigatórias e para algumas despesas financeiras e discricionárias. Na proposta para 2026, há a inclusão de novas ações entre as despesas sem limite para suplementação e também a flexibilidade para cancelamento de dotações oriundas de emendas parlamentares.

“Mais precisamente, é dispensada a anuência do autor da emenda no caso de anulação de dotações orçamentárias bloqueadas para atender reestimativa de despesas primárias obrigatórias, após a divulgação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias referente ao quinto bimestre”, diz a nota. Não haverá necessidade de constatação de impedimento técnico ou legal em relação às emendas.

Segundo os consultores, algumas programações poderão ser integralmente canceladas como forma de obter as fontes de recursos que possam atender às suplementações.

Outros destaques da nota

  • Precatórios : Por causa das mudanças introduzidas pela emenda constitucional 136 (2025), deverá ser aberto espaço fiscal em favor do Poder Executivo, que possibilita o aumento de despesa primária em cerca de R$ 13,7 bilhões. Porém, para que a meta fiscal de superávit de 0,25% do PIB continue sendo observada, a utilização desse espaço fiscal dependerá do aumento de receitas primárias.
  • Receitas extras : No projeto de lei, estão incluídas receitas condicionadas à aprovação de medidas legislativas no valor de R$ 19,8 bilhões; receitas extraordinárias, no valor de R$ 30 bilhões; e receitas provenientes de alterações recentes da legislação tributária, no valor de R$ 42,1 bilhões. Segundo os consultores, o total, de R$ 91,9 bilhões, gera dúvidas quanto à real capacidade arrecadatória no exercício financeiro de 2026.
  • Renúncias fiscais : Para o exercício de 2026, estima-se que o montante das renúncias de receitas tributárias será de R$ 612,8 bilhões, ou 4,43% do PIB. Esse valor representa uma elevação de R$ 68,4 bilhões relativa ao estimado para 2025. Embora o total esteja longe da meta estabelecida pela emenda constitucional 109 (2021), de redução desses benefícios a 2% do PIB, a trajetória atual sinaliza estabilização. De acordo com a nota, cai de 4,89% do PIB em 2024 para 4,40% do PIB em 2025, próximo do que se prevê para 2026.
  • Investimentos : Na proposta para 2026, as dotações destinadas à realização de investimentos somam R$ 85,6 bilhões. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 (PLN 2/25) definiu que 30,9% do piso deve ser destinado à continuidade dos investimentos em andamento, o que corresponde a R$ 25,6 bilhões. Porém, o valor alocado em investimentos em andamento no projeto de Orçamento de 2026 é de R$ 19,2 bilhões, o que corresponde a apenas 22,4% do piso.
  • Agendas transversais : A proposta para 2026 traz mudanças relevantes em relação ao Orçamento de 2025, com destaque para o aumento das dotações voltadas a crianças e adolescentes (R$ 85,3 bilhões em 2026 contra R$ 73,5 bilhões em 2025) e meio ambiente (aumenta de R$ 39,3 bilhões para R$ 52 bilhões), enquanto há redução nos recursos destinados a povos indígenas (de R$ 3 bilhões para R$ 2,66 bilhões).
  • Principais ações : Programa Pé-de-Meia (R$ 12 bilhões), expansão de escolas em tempo integral (R$ 4,8 bilhões), investimentos em saúde indígena (R$ 2,7 bilhões) e projetos de mitigação climática (R$ 21,2 bilhões). No caso da agenda das mulheres, destaca-se a forte queda nos recursos para o enfrentamento da violência de gênero (-85% em relação a 2025) e a manutenção de dotações para iniciativas de igualdade econômica e empreendedorismo feminino.
  • Emendas de comissão : A proposta para 2026 não traz reserva de contingência para as emendas de comissão. O limite para essas emendas foi de R$ 11,5 bilhões para 2025. Atualizado pelo IPCA acumulado no período de doze meses encerrado em junho (5,35%), o limite é de R$ 12,1 bilhões para 2026. Por causa disso, na visão dos consultores, Congresso Nacional deverá promover cortes nas programações do Poder Executivo.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira aceita 3 de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
17°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
17°

Sensação

2.9 km/h

Vento

91%

Umidade

Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Seco
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Sicoob
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Últimas notícias
Há 39 minutos Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades
Há 39 minutos Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos
Há 1 hora Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
Há 1 hora Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
Há 1 hora Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Sala
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 3 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Meganet
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Império
Sala
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Sala
Unimed
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados