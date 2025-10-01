WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Folha Popular
Mecânica Jaime
Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Sala
Império
Senado Federal

Debatedores ressaltam que Plano Brasil Soberano ajuda país a abrir novos mercados

A medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, editada pelo governo para conter os impactos das tarifas norte-americanas sobre produtos ...

01/10/2025 20h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O debate sobre a Medida Provisória 1.309/2025 foi promovida pela comissão de senadores e deputados responsável por sua análise - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O debate sobre a Medida Provisória 1.309/2025 foi promovida pela comissão de senadores e deputados responsável por sua análise - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, editada pelo governo para conter os impactos das tarifas norte-americanas sobre produtos brasileiros, foi tema do debate promovido nesta quarta-feira (1º) pela comissão de senadores e deputados federais responsável por sua análise. Os participantes do debate enfatizaram, entre outras observações, que essa medida provisória ( MP 1.309/2025 ) pode abrir novos mercados para o país.

Para tentar proteger os exportadores brasileiros, a MP 1.309/2025 trata da reestruturação do seguro de crédito à exportação e abre linhas de financiamento para os setores mais afetados, entre outras medidas.

A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP), e pelo relator do grupo, senador Fernando Farias (MDB-AL).

Mapeamento

O coordenador de análise de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Ulisses Pimenta, contou que foi feito um mapeamento dos setores e das regiões do país mais afetadas pelas tarifas impostas por Donald Trump. Ele disse que também foi feito um mapeamento de mercados alternativos para os produtos brasileiros.

Ulisses citou ações como o projeto Exporta Mais Brasil, que tem o objetivo de aproximar o comércio exterior de empreendedores de todo o país.

— Só neste ano, de abril para cá, foram mais de 44 ações feitas, oportunidades de negociação, com mais de 160 empresas, compradores internacionais de mais de 50 países, e cerca de 10 estados que foram beneficiados com essa iniciativa.

Questionado pelo senador Fernando Farias se o mercado já absorveu os produtos tarifados pelos EUA, Ulisses respondeu que ainda levará um certo tempo para a inserção dos produtos, especialmente no mercado internacional, mas que gradualmente eles serão absorvidos. Ele também reiterou que a Apex trabalha para aproximar produtores e compradores.

Financiamento

Já o secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Rodrigo Zerbone Loureiro, afirmou que a MP 1.309/2025 é fundamental para a reestruturação do seguro de crédito à exportação e para as linhas de financiamento, pois, segundo ele, traz mais agilidade ao processo de concessão e indenização, sendo mais efetivo para os exportadores.

— Essa medida provisória de fato dá mecanismos reais para que a gente tenha um fundo privado que vai atuar em parceria com o fundo público — declarou Rodrigo.

Diversificação de mercados

O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Philip Fox, afirmou que o Plano Brasil Soberano tem a diversificação de mercados como um dos eixos centrais para enfrentar o "tarifaço" norte-americano.

Como exemplo dessa diversificação, ele salientou que o Brasil trabalha para fechar um acordo com a União Europeia.

A comissão também ouviu na reunião desta quarta-feira o diretor de Negócios do Banco do Nordeste (BNB), Luiz Abel Amorim de Andrade; a gerente da unidade de Empréstimos e Financiamentos do Banco do Brasil, Karina Lima Goretti; e Eduardo José do Nascimento, da Unidade Estratégia Governo do Banco do Brasil.

O senador Fernando Farias é o relator da comissão - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O senador Fernando Farias é o relator da comissão - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
17°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
17°

Sensação

2.9 km/h

Vento

91%

Umidade

Mercado do povo
Meganet
Império
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Império
Unimed
Tarzan
Sala
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 39 minutos Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades
Há 39 minutos Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos
Há 1 hora Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
Há 1 hora Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
Há 1 hora Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Seco
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Tarzan
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 3 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados