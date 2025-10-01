WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Folha Popular
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Seco
APPATA
Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Câmara

Entra em vigor lei que prevê aumento de produtos da agricultura familiar na merenda escolar

A Lei 15.226/25 , publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (1º), aumenta a parcela de alimentos oriundos da agricultura familiar na...

01/10/2025 21h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Lei 15.226/25 , publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (1º), aumenta a parcela de alimentos oriundos da agricultura familiar na merenda escolar.

Do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 45% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações. Antes, esse percentual era de 30%.

A nova lei também determina que as compras de alimentos da agricultura familiar devem priorizar "os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas, as comunidades quilombolas e os grupos formais e informais de mulheres".

Prazo de validade
A nova lei também restringe a entrega às escolas de alimentos cujo prazo de validade esteja perto do vencimento.

Os alimentos comprados pelo PNAE que precisam ter prazo de validade definido devem, no momento da entrega, ter pelo menos metade da validade ainda disponível. Essa regra não vale para produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural.

A nova lei teve origem no Projeto de Lei 2205/22, da deputada Luizianne Lins (PT-CE). “O objetivo é coibir a entrega de alimentos cujo prazo de validade esteja na iminência do vencimento”, disse a deputada. “Não é admissível que, no âmbito escolar, ocorra uma corrida contra a data de validade, desorganizando o cardápio e gerando desperdícios”, disse a deputada.

A ampliação de 30% para 45% nos recursos destinados a compras da agricultura familiar foi uma mudança feita pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lira aceita 3 de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
17°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
17°

Sensação

2.9 km/h

Vento

91%

Umidade

Sicoob
Sala
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Lazzaretti
Império
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Sala
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Sicredi
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Últimas notícias
Há 40 minutos Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades
Há 40 minutos Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos
Há 1 hora Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
Há 1 hora Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
Há 1 hora Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Sala
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 3 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
APPATA
Sala
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados