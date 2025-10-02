WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Folha Popular
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
APPATA
Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Câmara

Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta

Projeto que amplia a faixa de isenção do IR foi aprovado pela Câmara e segue para o Senado

02/10/2025 00h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda é um avanço na justiça social brasileira, garantindo mais dinheiro no bolso do trabalhador que recebe até R$ 5 mil. "É um alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores e aposentados de todo o país. É dinheiro que volta para a economia, para o consumo, que garante comida na mesa das famílias", declarou.

Motta disse que a urgência de milhões de brasileiros pela votação da proposta não podia esperar. "A Câmara mostra mais uma vez que é amiga do povo", disse.

Justiça fiscal
Segundo o presidente da Câmara, a votação do Projeto de Lei 1087/25 demonstra que o Parlamento está do lado do Brasil, de quem acorda cedo, enfrenta dificuldades e merece um Estado que devolva em dignidade o que arrecada em impostos.

Motta classificou a aprovação como marco de justiça fiscal e de união. "Quando o tema é o bem-estar das famílias brasileiras não há lados nem divisões", declarou.

Fortalecimento da Câmara
Além da aprovação do projeto sobre a isenção do IR, Motta citou uma série de ações adotadas desde o início de seu mandato de presidente da Câmara para fortalecimento da instituição. Entre elas, o novo Programa Câmara pelo Brasil para promover o diálogo entre a Casa, outros entes federativos, sociedade civil organizada e setor produtivo das cinco regiões brasileiras.

Motta citou também ações nas áreas de tecnologia, como a criação pela Câmara de ferramenta de inteligência artificial generativa. "Será a primeira entrega de um amplo programa de ferramentas de inteligência artificial da Casa, que promete trazer muita eficiência aos diversos serviços e na cultura de nosso dia a dia de trabalho", afirmou.

Outro ponto citado foi a cerimônia de abertura dos 200 anos da Câmara, marco para reafirmar a importância histórica da instituição. Motta ainda detalhou ações de segurança, reformas e eventos e anúncio de novo concurso público para recompor o quadro de servidores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h13
16°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
16°

Sensação

2.37 km/h

Vento

92%

Umidade

Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Império
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 1 hora Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Há 1 hora Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Há 1 hora Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Há 3 horas Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades
Há 3 horas Macaé Evaristo defende criação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Império
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Fitness
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Fitness
Império
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados