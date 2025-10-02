Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que está em contato com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para garantir apoio à deputada Luizianne Lins (PT-CE), que foi apreendida nesta quarta-feira (1º) pela Marinha de Israel, junto com outros passageiros e tripulantes da Flotilha Global Sumud (palavra árabe que significa resiliência).

"Solicitei o apoio do Itamaraty para que a parlamentar e os demais cidadãos brasileiros capturados recebam a devida proteção consular", disse Motta.

A interceptação das embarcações aconteceu em águas internacionais. Nos barcos estariam água, comida e medicamentos destinados ao povo palestino na Faixa de Gaza.

Alguns parlamentares, como os deputados Danilo Forte (União-CE) e Glauber Braga (Psol-RJ), comentaram sobre o ocorrido e cobraram providências.