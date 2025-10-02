WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Folha Popular
Lazzaretti
Educação

Rede Estadual chega a 515 escolas em Tempo Integral, envolvendo 40 mil estudantes gaúchos

A Rede Estadual alcançou o seu maior resultado na expansão da oferta de tempo integral durante o período de adesão realizado neste ano, com 137 nov...

02/10/2025 09h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Novas vagas para tempo integral já estarão disponíveis no próximo período de matrículas da Rede Estadual para 2026 -Foto: Luís André/Secom
Novas vagas para tempo integral já estarão disponíveis no próximo período de matrículas da Rede Estadual para 2026 -Foto: Luís André/Secom

A Rede Estadual alcançou o seu maior resultado na expansão da oferta de tempo integral durante o período de adesão realizado neste ano, com 137 novas escolas passando a oferecer o modelo. A partir de 2026, serão 515 instituições ofertando Ensino em Tempo Integral: 438 com Ensino Médio e 202 com Fundamental. No comparativo com o início da expansão, em 2022, 5 mil vagas estavam disponíveis no ensino médio, já para 2026, a projeção é que 40 mil estudantes gaúchos ingressem em escolas de tempo integral.

As novas vagas para 2026 já estarão disponíveis no próximo período de matrículas da Rede Estadual, que começa nesta sexta-feira, 3 de outubro e segue até 2 de novembro. As famílias interessadas podem buscar mais informações sobre as escolas contempladas no site da Seduc .

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a marca alcançada para 2026 carrega um simbolismo especial. "Chegar a este patamar de expansão, consolidando um projeto tão transformador, é o resultado de um trabalho espetacular. Alcançamos estes números na saída de uma pandemia que abalou o mundo e logo após enfrentarmos a maior tragédia climática da nossa história, com as enchentes de maio de 2024. Isso demonstra a resiliência e a dedicação das nossas equipes, das coordenadorias e, principalmente, das comunidades escolares que acreditaram na mudança", afirma.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Ensino Médio em Tempo Integral dispara com ações de expansão

Antes, em 2019, o Estado tinha apenas 18 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Desde lá, a ampliação do EMTI no governo Leite avançou de forma significativa e, a partir do processo de expansão promovido pela Seduc, o sistema foi ampliado, com a adesão passando para 111 em 2023; 206 em 2024; 303 em 2025 e, agora, serão 438 escolas de EMTI em 2026. Além de ser o ano com o maior crescimento registrado no Rio Grande do Sul, em um movimento que se consolidou nos últimos anos, o EMTI também amadureceu enquanto uma política pública democrática e participativa.

Pela primeira vez, expansão do Tempo Integral foi realizada por chamamento público com participação das comunidades escolares -Foto: Luís André/Secom
Pela primeira vez, expansão do Tempo Integral foi realizada por chamamento público com participação das comunidades escolares -Foto: Luís André/Secom

Chamamento Público

Pela primeira vez, neste ano, a expansão foi realizada por meio de um chamamento público, permitindo que as próprias comunidades escolares manifestassem interesse em aderir ao modelo. Desse modo, o processo tornou-se ainda mais transparente e aberto, incluindo escolas que não estavam previamente mapeadas na análise inicial da Seduc, mas que demonstraram ter projeto e capacidade de implementação.

“Este aumento expressivo no interesse das escolas em fazerem parte do modelo de Tempo Integral demonstra a confiança no trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. Ter alcançado os melhores resultados de adesão justamente quando as próprias escolas tiveram de manifestar sua intenção nos enche de orgulho e responsabilidade”, explica Raquel.

Para ingressar no EMTI, as direções escolares formalizaram inscrição no Portal Educação RS. O processo incluiu a atualização de dados de infraestrutura no Sistema de Informatização da Seduc (ISE) e a realização de assembleia junto à comunidade escolar, respeitando as especificidades de cada região.

Mais tempo na escola

O EMTI busca enfrentar o desafio de combater a evasão dos estudantes, proporcionando mais tempo de aprendizagem na escola e preparação para o mundo do trabalho e universidade. As escolas têm a opção de dias letivos de 7 a 9 horas, de acordo com o interesse da própria instituição de ensino. Todas as escolas de EMTI também trazem oferta de Educação Profissional, expandindo as possibilidades de desenvolvimento dos alunos. Além disso, clubes, itinerários de acordo com o interesse dos jovens, além de 4 refeições por dia, fortalecem o impacto da educação em Tempo Integral, que tem o Projeto de Vida dos estudantes como centro.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Radio A Verdade Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
© Antônio Cruz/Agência Brasil Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 7ª parcela
A viagem teve como objetivo proporcionar uma imersão em um ambiente de inovação internacionalmente relevante -Foto: Divulgação/ Ascom Seduc Estudantes vencedoras do HackaTchê 2024 participaram de imersão na Califórnia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
19°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.6 km/h

Vento

93%

Umidade

Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Seco
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Seco
Império
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Há 19 minutos Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Há 54 minutos Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Há 54 minutos Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Há 54 minutos Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Fitness
Mercado do povo
Sala
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Seco
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Império
Mercado do povo
Meganet
Unimed
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados