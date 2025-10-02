Moradores poderão consultar qualidade da água por QR Code

A Corsan entregou na quarta-feira, 01, um Ponto de Controle de Qualidade (PCQ) da água em Tenente Portela. O equipamento, instalado na Praça Central, permitirá que os moradores consultem, por meio de QR Code, informações sobre os parâmetros de potabilidade e a eficiência do serviço prestado. A tecnologia deve entrar em funcionamento até o final deste ano, ampliando a transparência e reforçando a segurança do consumo.

De acordo com o representante institucional da Corsan, Jovane Soncini, a iniciativa fortalece a relação de confiança com a comunidade. “Os PCQs reforçam a transparência no abastecimento e demonstram o compromisso da Companhia com a saúde pública e a qualidade da água entregue à população. É mais uma ferramenta que soma ao trabalho diário da Corsan”, destacou.

O ato de entrega contou com a presença do prefeito Rosemar Sala e do coordenador da microrregião de Três Passos, Allan Kardec.

Qualidade da água

A instalação dos PCQs faz parte de um programa estadual que prevê 460 pontos de monitoramento em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

A Corsan já realiza rigoroso acompanhamento diário, com mais de 500 coletas em todas as etapas do processo — da captação da água bruta até a tratada para consumo. O monitoramento é feito de hora em hora e segue as diretrizes da Portaria GM/MS nº 888, que estabelece os padrões de potabilidade e avalia mais de 170 parâmetros.