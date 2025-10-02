Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação

Vista Gaúcha voltou a se destacar na educação do Rio Grande do Sul. Dados divulgados na quarta-feira, 01, pelo Governo do Estado mostram que o município alcançou a 5ª colocação no Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul (IMERS), com média de 83,29 pontos, figurando entre os melhores do estado e consolidando-se como referência em políticas públicas para a área.

O resultado representa um avanço expressivo: foram 324 posições a mais em relação à edição anterior do levantamento, que avalia o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (SAERS), além da taxa de aprovação do Ensino Fundamental.

No ranking estadual, Vista Gaúcha ficou entre os cinco melhores municípios e alcançou o 1º lugar entre os 21 municípios da região Celeiro, reforçando que investir em educação é investir no futuro.

Educação como prioridade

O prefeito Claudemir José Locatelli comemorou a conquista, ressaltando que o resultado é fruto do investimento contínuo e da dedicação de toda a comunidade escolar. “Esse resultado é motivo de comemoração para Vista Gaúcha. Ele mostra que o esforço de professores, gestores, famílias e estudantes está transformando a educação pública do município em referência para todo o estado”, afirmou.

100% de alfabetização

O desempenho no IMERS soma-se a outro dado de destaque. Em 2024, Vista Gaúcha atingiu 100% de alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental, superando a meta nacional de 76% prevista para 2025. O município obteve a nota máxima tanto no estado quanto no Brasil, conforme levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O secretário municipal de Educação, Celso José Dal Cero, reforçou o compromisso com a continuidade das ações.“Nosso desafio é dar continuidade a esse trabalho para que Vista Gaúcha siga entre os melhores índices de alfabetização e aprendizagem. Temos um compromisso de oferecer uma educação pública de excelência aos nossos alunos”, destacou.

Investimento acima da média

Em 2024, a prefeitura destinou mais de R$ 7 milhões para a educação, equivalente a 25,8% do orçamento municipal – percentual superior ao mínimo constitucional exigido. Os recursos foram aplicados em valorização da formação docente, modernização da infraestrutura escolar e acompanhamento pedagógico sistemático.

Com esses resultados, Vista Gaúcha reafirma que é possível transformar a realidade da educação pública com planejamento, investimento e união da comunidade escolar, consolidando-se como referência no Rio Grande do Sul.

Com informações da Radio A Verdade