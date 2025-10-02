WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Folha Popular
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Senado Federal

Governo e mercado divergem em números da economia, aponta nota técnica

As Consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados lançaram na quarta-feira (1º) uma nota técnica conjunta sobre o projeto da Lei Orç...

02/10/2025 10h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A nota técnica é assinada pelas Consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados - Foto: Adobe Stock
A nota técnica é assinada pelas Consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados - Foto: Adobe Stock

As Consultorias de Orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados lançaram na quarta-feira (1º) uma nota técnica conjunta sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano ( leia a íntegra ). O PLN 15/2025 foi encaminhado pelo Poder Executivo em agosto e é relatado pelo deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL).

O PLOA estima receitas e despesas de R$ 6,53 trilhões. De acordo com a nota técnica, governo e mercado financeiro divergem nas previsões sobre o crescimento econômico.

“As projeções para 2025 apresentam diferença de 0,35 ponto percentual (estimativa do Poder Executivo aproximadamente 16% superior à do mercado). O Poder Executivo é mais otimista também para o período de 2026 a 2028, projetando taxas de crescimento consideravelmente superiores àquelas esperadas pelo mercado (diferença aumenta para cerca de 30%, 35% e 28%, respectivamente)”, destaca o documento.

No que se refere à inflação, os valores convergem em 2025. Para o triênio de 2026 a 2028, o Poder Executivo espera inflação significativamente menor do que a estimativa do mercado: com diferenças de 0,71 pontos percentuais em 2026; 0,84 em 2027; e 0,8 em 2028.

O PLOA 2026 prevê um resultado primário superavitário em R$ 34,54 bilhões — se descontadas as despesas referentes a precatórios (R$ 57,84 bilhões). Considerando-se os precatórios, a estimativa é de déficit de R$ 23,29 bilhões. O limite para as despesas primárias em 2026 é de R$ 2,42 trilhões.

Segundo a nota técnica, as renúncias de receitas tributárias em 2026 — conhecidas como gastos tributários — serão de R$ 612,8 bilhões. Isso equivale a 4,43% do produto interno bruto (PIB). “Esse montante representa elevação de R$ 68,4 bilhões relativa ao valor estimado no PLOA 2025. Embora se esteja longe da meta estabelecida pela Emenda Constitucional 109 , de redução desses benefícios a 2% do PIB, a trajetória atual sinaliza estabilização, uma vez que cai de 4,89% do PIB em 2024 para 4,40% do PIB em 2025, próximo do que se prevê para 2026”, salientam as consultorias.

O PLOA reserva R$ 233,4 bilhões para o Ministério da Educação em 2026, um acréscimo de R$ 32,9 bilhões (16,4%) em relação ao PLOA 2025. Para a Saúde, o montante mínimo de aplicação em ações e serviços públicos é de R$ 245,5 bilhões.

O texto projeta um déficit de R$ 335,4 bilhões nas contas do Regime Geral de Previdência Social. “A expectativa é de estabilização nos próximos anos, com retorno posterior da tendência de crescimento, tendo em vista que a política de valorização do salário-mínimo tende a compensar os efeitos da reforma [previdenciária de 2019]”, destaca a nota técnica.

No campo da assistência social, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) deve atender 6,2 milhões de pessoas com um montante de R$ 122,4 bilhões, o que representa acréscimo de 7,7% em relação à dotação autorizada para 2025. O Bolsa Família conta com R$ 158,6 bilhões para 19,9 milhões de famílias, com valor médio mensal de R$ 664,29 por família.

As consultorias também analisam o atendimento de emendas parlamentares, No PLOA 2025, havia R$ 24,7 bilhões para emendas individuais e R$ 14,3 bilhões para as de bancada com execução obrigatória. No PLOA 2026, são R$ 26,6 bilhões para individuais e R$ 14,2 bilhões para as de bancada. “No caso das emendas individuais, cada deputado e cada senador contará com cerca de R$ 40,2 milhões e R$ 74,0 milhões, respectivamente”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Veneziano destaca avanços do Hospital de Amor em Campina Grande (PB)
Relatório de Carlos Zarattini será votado pela comissão da MP 1.303/2025, presidida por Renan Calheiros - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras
Frases e imagens ressaltaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Congresso recebe projeção em alerta contra o câncer de mama
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
19°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.6 km/h

Vento

93%

Umidade

Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Seco
Meganet
Raffaelli
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Império
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Sala
Fitness
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Últimas notícias
Há 20 minutos Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Há 20 minutos Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Há 54 minutos Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Há 54 minutos Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Há 54 minutos Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
APPATA
Sicredi
Sala
Meganet
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Sala
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados