Senado Federal

Veneziano destaca avanços do Hospital de Amor em Campina Grande (PB)

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (1º), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) celebrou o primeiro ano de funcionamento do Hospital...

02/10/2025 11h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (1º), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) celebrou o primeiro ano de funcionamento do Hospital de Amor em Campina Grande (PB), em parceria com a Secretaria de Saúde e a matriz de Barretos (SP). A unidade, mesmo em fase inicial, já alcançou mais de 15 mil atendimentos em prevenção oncológica. O parlamentar ressaltou que a instalação definitiva da estrutura física está em andamento e que a interiorização dos serviços de saúde representa um avanço importante para a população nordestina.

— O Hospital de Amor foi uma das mais importantes conquistas do nosso mandato, e para ela tivemos a colaboração direta do presidente [do Senado] Davi Alcolumbre. A direção do Hospital de Barretos se dispôs a fazer esse investimento. Daqui a poucos dias, nós vamos ter a construção, em definitivo, da estrutura física na qual estarão instalados todos os equipamentos — afirmou.

Veneziano também comentou a proposta de ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais, apresentada pelo presidente Lula, e afirmou que a medida é direta e objetiva, beneficiando milhões de contribuintes e corrigindo uma distorção histórica no sistema tributário. O PL 1.087/2025 foi aprovado também na quarta-feira pela Câmara dos Deputados e agora será analisado pelos senadores.

A proposta não tem muito de controvérsia, ela é objetiva, ela identifica não mais do que 140 mil pessoas que são abonadas, abastadas, superprotegidas, que milhões recebem, muitas destas especulando, sem absolutamente saber o que é o trabalho. Agora não, agora se faz um pouco mais de justiça— disse.

