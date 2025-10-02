WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
Seu Manoel
Niederle
Lazzaretti
Folha Popular
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Câmara

Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos

A proposta segue para sanção do presidente da República

02/10/2025 11h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quinta-feira (2), o Projeto de Lei 4911/25 , do Senado, que redefine o marco temporal para verificação da idade mínima para fins de elegibilidade. A proposta segue para sanção presidencial.

O relator, deputado Doutor Luizinho (PP-RJ), recomendou a aprovação do texto. “Essa proposta confere maior segurança jurídica ao sistema normativo eleitoral, uma vez que afasta particularidades e possíveis casuísmos locais”, destacou ele.

A Constituição define as idades mínimas conforme o cargo pleiteado. Assim, são:

  • 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador;
  • 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal;
  • 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; e
  • 18 anos para vereador.

O projeto altera a Lei das Eleições, para harmonizá-la com interpretações já adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desta forma, o texto prevê que:

  • para cargos do Poder Executivo, a idade será verificada na data da posse, como já acontece hoje;
  • para cargo de vereador, valerá a regra atual, definida pela Justiça Eleitoral, que considera a data limite para o pedido de registro de candidatura; e
  • para cargos de deputado e senador, será feita a aferição da idade na posse presumida, considerada como aquela ocorrida dentro de um prazo de até 90 dias contado da eleição da respectiva Mesa Diretora.

Material em braille
A proposta do Senado prevê ainda que parte do material impresso de candidatos em eleições majoritárias – para o Poder Executivo (presidente, governador e prefeito) e para o Senado – deverá conter folhetos e volantes no sistema braille.

Autor da proposta, o senador Romário (PL-RJ) avalia que a medida assegurará às pessoas com deficiência a oportunidade de participar ativamente das eleições. Caberá ao TSE regular a quantidade de impressos a serem criados em braille.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
19°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.6 km/h

Vento

93%

Umidade

Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Mercado do povo
Império
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Império
Sicredi
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Há 21 minutos Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Há 56 minutos Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Há 56 minutos Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Há 56 minutos Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Meganet
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Império
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Seco
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados