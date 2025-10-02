WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Sala
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Seco
Unimed
Folha Popular
Império
Sicoob
Câmara

Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores

02/10/2025 11h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana para reservar vagas em estacionamentos para motocicletas e automóveis utilizados por trabalhadores de plataformas de serviços de transporte de cargas e de passageiros.

Deverá haver vagas reservadas em estacionamentos públicos, gratuitos ou pagos, preferencialmente no formato de curta duração. O texto estabelece que parte da via seja sinalizada para estacionamento não pago, com uso do pisca-alerta ativado, por até 15 minutos.

Foi aprovada a versão apresentada pelo relator, deputado Toninho Wandscheer (PP-PR), para o PL 651/24 , do deputado Fábio Teruel (MDB-SP). O projeto original propunha a reserva de vagas especificamente para motos ou bicicletas dos trabalhadores das plataformas de entregas.

Toninho Wandscheer destacou que os serviços por aplicativo ganharam relevância após a pandemia de Covid-19 e se tornaram vitais nos centros urbanos, agilizando o fluxo de bens e contribuindo para aliviar o tráfego. "Trata-se de medida em favor não somente dos entregadores ou dos usuários do serviço, mas de toda a economia da cidade", afirmou.

O relator observou ainda que alterar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, precisamente no item que trata do Plano de Mobilidade Urbana, fará com que a reserva de vagas seja contemplada quando da elaboração do plano. “Não se trata de imposição irrestrita. A proposta respeita os limites constitucionais que atribuem autonomia aos municípios e apenas oferece diretriz para a elaboração do Plano de Mobilidade”, explicou Wandscheer.

Próximos passos
O PL 651/24 já havia sido aprovado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
19°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.6 km/h

Vento

93%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Meganet
Fitness
Império
Seco
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Império
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
Mercado do povo
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
APPATA
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Há 21 minutos Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Há 56 minutos Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Há 56 minutos Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Há 56 minutos Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Tarzan
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Seco
Meganet
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
APPATA
Império
Seco
Meganet
Sala
F&J Santos
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Império
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados