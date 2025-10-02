WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Folha Popular
Cultura

Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro

O governador Eduardo Leite vistoriou, na quarta-feira (1º/10), as obras de restauração do Theatro São Pedro, ícone cultural do Rio Grande do Sul in...

02/10/2025 12h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Com o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, Leite percorreu o subsolo, os camarins, o palco e o foyer -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Com o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, Leite percorreu o subsolo, os camarins, o palco e o foyer -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite vistoriou, na quarta-feira (1º/10), as obras de restauração do Theatro São Pedro, ícone cultural do Rio Grande do Sul inaugurado em 1858. A intervenção no prédio contempla a modernização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), melhorias na acessibilidade e a preservação da história e da identidade do mais antigo teatro da capital.

Acompanhado do presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, dos arquitetos Helenice Macedo de Couto e Fernando Caetano e do engenheiro Paulo Walter da Luz, o governador percorreu o subsolo, os camarins, o palco e o foyer. O projeto tem investimento de aproximadamente R$ 23 milhões do governo do Estado, coordenado por meio da Secretaria da Cultura (Sedac).

“Conferir as obras do Theatro São Pedro é testemunhar de perto o cuidado que estamos tendo com um dos maiores símbolos culturais do Rio Grande do Sul. Esse patrimônio histórico, que já atravessou gerações, está passando por uma restauração criteriosa para garantir sua preservação, segurança e acessibilidade. É um trabalho minucioso, que respeita a história do teatro e que olha para o futuro. O Theatro São Pedro é um espaço que conecta os gaúchos à sua identidade, à sua memória e à sua cultura. Com esse investimento, reafirmamos o nosso compromisso de valorizar a cultura, ampliar o acesso da população e garantir que esse ícone continue sendo palco de arte, encontro e emoção para muitas gerações", disse o governador.

Projeto tem investimento de aproximadamente R$ 23 milhões do governo do Estado, coordenado por meio da Secretaria da Cultura -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Projeto tem investimento de aproximadamente R$ 23 milhões do governo do Estado, coordenado por meio da Secretaria da Cultura -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Adequações

Patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, o Theatro São Pedro recebe uma intervenção cuidadosa para assegurar sua preservação, segurança e acessibilidade. Entre as ações em andamento, estão a substituição do estofado das poltronas e tecidos das cortinas por material antichamas.

A adequação do PPCI inclui a instalação de sistemas de alarme e detecção de fumaça, sinalização de rotas de fuga, iluminação de emergência, portas corta-fogo, hidrantes e extintores. Também está sendo aplicada pintura ignifugante nas estruturas de madeira, reforçando a proteção contra incêndios e garantindo mais segurança ao público.

"Com esse investimento, reafirmamos o compromisso com a cultura, ampliar o acesso da população a esse ícone da arte", diz Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Maior acessibilidade

O Theatro São Pedro está sendo adaptado para assegurar o acesso universal a seus espaços. Estão previstas rampas com inclinação adequada, elevador acessível, assentos reservados, inclusive para pessoas obesas, sinalização tátil para pessoas com deficiência visual e banheiros adaptados. As melhorias representam mais do que o cumprimento da legislação: traduzem o compromisso do Estado com a inclusão e a democratização do acesso à cultura.

O projeto é assinado pelos arquitetos Helenice Macedo de Couto e Fernando Caetano, com apoio da Associação Amigos do Theatro São Pedro e realização da Sedac. A iniciativa reafirma o compromisso do Estado em investir na preservação do patrimônio e em garantir que a cultura siga sendo um espaço democrático, seguro e acessível a todos.

Patrimônio histórico e cultural, Theatro São Pedro recebe intervenção cuidadosa para sua preservação, segurança e acessibilidade -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Patrimônio histórico e cultural, Theatro São Pedro recebe intervenção cuidadosa para sua preservação, segurança e acessibilidade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Texto: Ingryd Lessa/Ascom Sedac e Sue Gotardo/Secom
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Participantes da inauguração destacaram importância histórica do edifício do século 19 -Foto: Ascom Sedac Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Foto: Divulgação Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Com a formalização do comitê para o tema, uma equipe multidisciplinar irá orientar a Sedac na construção das pollíticas -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac Secretaria da Cultura promove formação sobre acessibilidade para instituições e eventos da área
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
19°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.6 km/h

Vento

93%

Umidade

Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Sala
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Império
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Sicredi
Império
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 16 minutos Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Há 16 minutos Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Há 50 minutos Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Há 50 minutos Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Há 50 minutos Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Sala
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados