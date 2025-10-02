WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Folha Popular
Mercado Balestrin
Niederle
Império
Câmara

Comissão aprova mudança no Código de Trânsito para aumentar segurança de pedestres com deficiência

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

02/10/2025 13h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Mario Agra / Câmara dos Deputados
Mario Agra / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes aprovou projeto de lei que inclui dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro para aumentar a segurança de pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida em vias públicas.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Alexandre Guimarães (MDB-TO), pela aprovação do Projeto de Lei 1843/25, do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB).

A proposta aprovada estabelece que os condutores de veículos motorizados ou não motorizados serão sempre responsáveis pela segurança dos pedestres, especialmente aqueles com deficiência ou mobilidade limitada.

A redação atual do Código de Trânsito prevê a responsabilização dos motoristas, mas não faz menção específica à proteção dos pedestres com deficiência.

“Entendemos que a mudança trazida pelo projeto de lei é fundamental, pois trata-se, na prática, de uma ênfase declaratória, sem a qual a proteção dos pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida tende a ficar prejudicada, como vemos hoje nas cidades brasileiras”, afirmou Guimarães.

Próximos passos
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê sorteio eletrônico para definir árbitros em competições esportivas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova proibição de penhora de imóvel rural em área superior à dívida
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova capacitação obrigatória de agentes da Defesa Civil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h08
22°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
22°

Sensação

1.02 km/h

Vento

83%

Umidade

Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
F&J Santos
Sala
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Sala
Meganet
Império
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 25 minutos Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas
Há 25 minutos Fachin adia por 30 dias votação de vínculo entre motoristas e apps
Há 25 minutos Ministro defende atuação da CGU e diz que órgão cobrou medidas do INSS
Há 1 hora Produção científica da Epagri inspira acadêmicos da Colômbia
Há 1 hora Secretaria da Saúde apresenta ferramenta para qualificar fornecimento de medicamentos demandados judicialmente
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Seco
Sala
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Sala
Seco
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Seco
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Fitness
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados