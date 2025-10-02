Governo do Estado promove Conferência do Bioma Pampa e 12ª Reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove na próxima quinta-feira (9/10), em Porto Alegre, a Conferência do Bioma Pampa e o 12° Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC). O encontro, organizado pela Assessoria do Clima da Sema, ocorrerá na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), seguindo o formato itinerante do Fórum, que busca contemplar diferentes regiões do Estado e fortalecer parcerias entre governo, setor privado, academia e sociedade civil.

A 12ª edição do FGMC ocorre em um contexto especial: a preparação do Rio Grande do Sul para a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. Nesse cenário, além da reunião ordinária do Fórum, será realizada a Conferência do Bioma Pampa , dedicada à elaboração da Carta do Bioma Pampa, documento que será apresentado durante a COP30. A iniciativa integra uma mobilização nacional dos Estados brasileiros para levar à conferência contribuições estratégicas de cada bioma.

Criado pelo governo do Estado, por meio da Assessoria do Clima da Sema, o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas é um espaço participativo e representativo que busca discutir e propor ações voltadas à mitigação, adaptação e enfrentamento das mudanças climáticas globais.

Programação

Pela manhã, será realizada a 12ª Reunião Ordinária do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC), com a presença de autoridades e especialistas. O encontro terá como foco as perspectivas do Rio Grande do Sul e o papel do Brasil nas negociações climáticas internacionais. O primeiro painel, Perspectivas do RS e a COP30 para o Brasil, contará com a participação da titular da Sema, Marjorie Kauffmann, e de demais autoridades. Durante a reunião, também serão apresentadas iniciativas locais de adaptação, como o programa Adapta Cidades no RS e projetos desenvolvidos no Vale do Taquari. Encerrando a programação da manhã, será realizado o segundo painel, Curadoria de propostas Pré-COP30, conduzido pela Câmara Técnica COP30 do FGMC.

À tarde, será realizada a Conferência do Bioma Pampa, em parceria com o Governadores pelo Clima. O espaço será dedicado a aprofundar o conhecimento do tema e à elaboração da Carta do Bioma. O documento consolidará propostas e compromissos para fortalecer a governança climática subnacional e reafirmar o papel do Rio Grande do Sul como protagonista na agenda ambiental, de forma sustentável, justa e resiliente. As inscrições são gratuitas.

A programação da manhã será transmitida ao vivo pelo canal da Sema no YouTube .

Sobre o FGMC

Em 2022, foi criado o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC), espaço de diálogo e participação social que já está na sua 12ª edição, promovendo propostas concretas de mitigação e adaptação. Esta edição é estratégica para o Rio Grande do Sul, única unidade da federação abrangida pelo Bioma Pampa, como oportunidade de reafirmar o protagonismo gaúcho no contexto das agendas relacionadas às mudanças climáticas em nível nacional e internacional, enfatizando o destaque da participação do Estado na COP30.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema

Edição: Secom