Agricultura

Produção científica da Epagri inspira acadêmicos da Colômbia

Grupo aprendeu novos conceitos e tecnologias inovadoras desenvolvidos pela empresa do Governo de Santa Catarina (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)A prod...

02/10/2025 16h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Grupo aprendeu novos conceitos e tecnologias inovadoras desenvolvidos pela empresa do Governo de Santa Catarina (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)

A produção científica da Epagri tem atraído cada vez mais a atenção da comunidade acadêmica internacional. Nesta semana, mais um grupo de estrangeiros esteve em Santa Catarina para aprender com profissionais da empresa, que é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária.

Estudantes dos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental do Tecnológico de Antioquia, instituição pública de ensino superior localizada em Medellín e considerada uma das melhores universidades da Colômbia, visitaram na última terça-feira, dia 30, o Centro de Educação Profissional Caetano Costa (Colégio Agrícola de São José do Cerrito) e a Estação Experimental da Epagri em Lages.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O objetivo dos colombianos foi aperfeiçoar conhecimentos nas áreas ambiental, agronômica e pecuária. No  Cedup  agrotécnico de São José do Cerrito, eles conferiram o trabalho desenvolvido há 85 anos, e que desde o início de 2025 está numa gestão compartilhada entre Secretaria de Estado da Educação e Epagri. Os visitantes viram como a instituição trabalha a sucessão familiar no campo com os estudantes de diversas regiões de Santa Catarina, a ampla maioria filha de pequenos agricultores.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Já na Estação Experimental de Lages, a mais antiga unidade da Epagri em todo o Estado, com 113 anos de história, os colombianos aprenderam sobre algumas das principais linhas de pesquisa, especialmente voltadas à pecuária de corte.

Roteiro contemplou diversas unidades da Epagri no Estado

O roteiro dos colombianos por unidades da Epagri ao longo da última semana contemplou ainda a Estação Experimental e o Centro de Treinamento de São Joaquim, a Estação Experimental de Urussanga, a sede da instituição em Florianópolis e, também na capital, o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia ( Epagri/Ciram ) e o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola ( Epagri/Cepa ).

“O trabalho da Epagri em prol do desenvolvimento rural de Santa Catarina pode servir de modelo e contribuir para o desenvolvimento de outros países. E, para nós, esta troca de experiências abre oportunidades de ver o que eles estão fazendo para que possamos sempre criar novidades para os agricultores catarinenses”, diz o engenheiro-agrônomo Henrique Belmonte Petry, pesquisador da Epagri em Urussanga e que acompanhou os colombianos durante toda a última semana no Estado.

Conhecimento adquirido em Santa Catarina será levado para a Colômbia

Além das unidades da Epagri, os acadêmicos da universidade de Medellín visitaram, em Lages, o Centro de Inovação do Orion Parque Tecnológico, onde receberam informações sobre startups de biotecnologia que estão incubadas no local e já comemoram a atração de clientes até mesmo em outros países e a conquista de prêmios, reconhecimento e investimentos; em São Joaquim, uma vinícola, uma cooperativa de produtores e um pomar de maçã ; e, em Florianópolis, o Sapiens Parque e o Projeto Tamar.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Para todos nós, tem sido uma experiência muito enriquecedora nestas áreas, pois os alunos aprenderam novos conceitos e tecnologias inovadoras que contribuirão imensamente para suas carreiras profissionais e tecnológicas”, diz a professora Inés Osorio Giraldo, mestre em Ciência do Solo e doutoranda em Biotecnologia.

“Minhas experiências aqui têm sido super enriquecedoras, e os conhecimentos estão sendo muito compartilhados”, acrescenta Ofel Andrés Manco Bedoya, aluno de Engenharia Ambiental.

“Aqui pude aprender mais para poder levar este conhecimento ao meu país”, conclui Estiven Velez Alzate, acadêmico de Agronomia.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 / 99161-6596

