WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Sala
Império
Seco
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Folha Popular
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Niederle
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Justiça

Votação de vínculo entre motoristas e apps será em 30 dias, diz Fachin

Tempo é para que ministros examinem melhor a medida

02/10/2025 17h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, informou nesta quinta-feira (2) que a votação sobre a validade do vínculo de emprego entre motoristas e aplicativos deve ser em 30 dias.

A previsão do ministro foi dada na abertura da sessão da tarde desta quinta-feira, após a Corte ouvir novas sustentações orais das defesas das empresas que operam os aplicativos e entidades que defendem o reconhecimento do vínculo.

Após as sustentações, o julgamento foi suspenso.

"Os ministros deste tribunal entenderam por bem, até para examinar tudo que já foi aportado nas sustentações, um intervalo entre esta data e a retomada do julgamento de aproximadamente 30 dias”, disse Fachin.

A Corte julga duas ações relatadas pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e que chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber. As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores.

Durante as primeiras sustentações na sessão de quarta-feira (1) , o Rappi sustentou que a empresa é uma plataforma digital que faz a "união digital" entre quem quer vender um serviço e quem quer comprar.

A Uber argumentou que é uma empresa de tecnologia e faz uma "intermediação tecnológica" com os motoristas, que são responsáveis pelas corridas. Segundo a plataforma, o reconhecimento do vínculo poderia reduzir o ganho dos motoristas.

A Associação dos Trabalhadores por Aplicativo Motociclistas do Distrito Federal e Entorno (Atam-DF) destacou que a modalidade de trabalho é precarizada e disse que não pode ser criada uma "casta" de trabalhadores sem direitos.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, também se manifestou durante o julgamento, e defendeu que os trabalhadores devem ter direitos básicos assegurados.

A decisão que será tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em tribunais de todo o país à espera do posicionamento dos ministros sobre a questão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Fachin adia por 30 dias votação de vínculo entre motoristas e apps
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
© Paulo Pinto/Agência Brasil No STF, plataformas negam vínculo; trabalhadores alegam precarização
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
19°
Chuva Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.5 km/h

Vento

97%

Umidade

Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas conquista destaque regional e estadual na educação
Tenente Portela - RS
Nova escavadeira hidráulica amplia serviços de infraestrutura no interior
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
Sicredi
Império
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Últimas notícias
Há 6 minutos Indígenas fazem ato no STF e defendem derrubada do marco temporal
Há 6 minutos Vigilância Sanitária do DF interdita bebidas em rede de supermercados
Há 1 hora Na CPMI do INSS, ministro afirma que CGU agiu rápido para investigar denúncias levantadas em 2024
Há 1 hora Isenção do IR é primeiro passo para reforma sobre a renda, diz Lira
Há 1 hora CPMI do INSS: Carlos Viana afirma que órgãos de controle falharam em impedir fraudes
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Raffaelli
Império
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Seco
Tarzan
Império
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados