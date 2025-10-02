WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Unimed
Folha Popular
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Niederle
APPATA
Três Passos

Brigada Militar realiza palestra sobre violência doméstica e familiar

Polícia

02/10/2025 17h55
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na manhã de quinta-feira, 2, a Brigada Militar promoveu uma palestra sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de conscientizar cerca de 150 alunos sobre a importância do enfrentamento a todas as formas de violência.

O encontro ocorreu na Escola Estadual Águia de Haia, reunindo turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e estudantes do Ensino Médio. Durante a atividade, foram abordados os diferentes tipos de violência — física, psicológica, sexual, patrimonial e moral —, a relevância da Lei Maria da Penha, a importância da denúncia e os canais de atendimento disponíveis às vítimas, como o 190 e o 180. Também foi destacada a atuação da Patrulha Maria da Penha.

A iniciativa buscou não apenas informar, mas também sensibilizar os estudantes, incentivando-os a se tornarem aliados na luta pelo fim da violência contra a mulher.

  • Brigada Militar realiza palestra sobre violência doméstica e familiar
  • Brigada Militar realiza palestra sobre violência doméstica e familiar
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Derrubadas conquista destaque regional e estadual na educação
Foto: Divulgação Radio A Verdade Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Novas vagas para tempo integral já estarão disponíveis no próximo período de matrículas da Rede Estadual para 2026 -Foto: Luís André/Secom Rede Estadual chega a 515 escolas em Tempo Integral, envolvendo 40 mil estudantes gaúchos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
19°
Chuva Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.5 km/h

Vento

97%

Umidade

Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
APPATA
Seco
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Império
Sicoob
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas conquista destaque regional e estadual na educação
Tenente Portela - RS
Nova escavadeira hidráulica amplia serviços de infraestrutura no interior
Império
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 1 hora Na CPMI do INSS, ministro afirma que CGU agiu rápido para investigar denúncias levantadas em 2024
Há 1 hora Isenção do IR é primeiro passo para reforma sobre a renda, diz Lira
Há 1 hora CPMI do INSS: Carlos Viana afirma que órgãos de controle falharam em impedir fraudes
Há 2 horas Comissão debate custos do transporte aéreo brasileiro
Há 2 horas Comissão aprova regras para o uso de drogas apreendidas no treinamento de cães farejadores
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Tarzan
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Fitness
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados