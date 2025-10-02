Brigada Militar realiza palestra sobre violência doméstica e familiar

Na manhã de quinta-feira, 2, a Brigada Militar promoveu uma palestra sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de conscientizar cerca de 150 alunos sobre a importância do enfrentamento a todas as formas de violência.

O encontro ocorreu na Escola Estadual Águia de Haia, reunindo turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e estudantes do Ensino Médio. Durante a atividade, foram abordados os diferentes tipos de violência — física, psicológica, sexual, patrimonial e moral —, a relevância da Lei Maria da Penha, a importância da denúncia e os canais de atendimento disponíveis às vítimas, como o 190 e o 180. Também foi destacada a atuação da Patrulha Maria da Penha.

A iniciativa buscou não apenas informar, mas também sensibilizar os estudantes, incentivando-os a se tornarem aliados na luta pelo fim da violência contra a mulher.