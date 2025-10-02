WhatsApp

Derrubadas conquista destaque regional e estadual na educação

Educação

02/10/2025 18h09Atualizado há 3 horas
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A educação em Derrubadas tem apresentado avanços significativos nos últimos anos. Ferramentas de avaliação desenvolvidas pelos governos federal e estadual, como o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e o Saers (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS), permitem medir o desempenho dos estudantes e orientar as estratégias pedagógicas do município.

Nesta semana, foram divulgados os resultados do Índice Municipal de Educação do RS (IMERS), que avalia a qualidade do ensino nas redes municipais em uma escala de 0 a 100. O índice considera o desempenho dos alunos nas provas do Saers em Língua Portuguesa e Matemática, nos 2º, 5º e 9º anos, além da taxa de aprovação.

Derrubadas conquistou o 2º lugar na região Celeiro e o 35º no Estado, entre os 497 municípios avaliados, resultado que reflete o trabalho coletivo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), coordenada pela Profª Cristiane Fuhr. Entre os principais investimentos estão:

  • Infraestrutura de qualidade nas escolas;

  • Uniforme escolar gratuito para todos os alunos;

  • Kit de materiais escolares distribuído ao longo do ano;

  • Biblioteca Pública Municipal moderna e equipada;

  • Lousas digitais interativas em sala de aula;

  • Material pedagógico estruturado, por meio do sistema Aprende Brasil e da Plataforma Digital de Aprendizagem;

  • Formação continuada de professores;

  • Equipes diretivas e pedagógicas qualificadas;

  • Transporte escolar moderno e seguro;

  • Merenda escolar de qualidade;

  • Atendimento multidisciplinar com psicóloga, fonoaudióloga e assistente social;

  • Adesão a programas como Criança Alfabetizada e Alfabetiza Tchê;

  • Oferta de apoio pedagógico no turno inverso, ampliando as oportunidades de aprendizagem.

O IMERS reflete o compromisso dos professores, a dedicação dos alunos e o apoio das famílias. A SMECD parabeniza os profissionais da educação, os estudantes pelo desempenho e as famílias pelo incentivo diário, ressaltando que os resultados se traduzem em melhores oportunidades para os alunos e mais recursos para o município, fortalecendo toda a comunidade.

