WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Seco
Folha Popular
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Sicoob
Câmara

Na CPMI do INSS, ministro afirma que CGU agiu rápido para investigar denúncias levantadas em 2024

Vinícius Carvalho disse que não podia informar outros órgãos do governo sobre as suspeitas devido a acordo com a PF

02/10/2025 19h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, garantiu que o órgão tomou todas as medidas necessárias para apurar as denúncias de descontos irregulares de aposentados e pensionistas a partir de 2024. Carvalho, que assumiu a CGU em 2023, prestou depoimento nesta quinta-feira (2) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, a CPMI do INSS.

Integrantes da oposição acusaram a Controladoria-Geral de demorar a tomar medidas para interromper os descontos associativos no INSS. Assim como outros parlamentares oposicionistas, o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), apontou que, em 2024, já se sabia que os descontos irregulares chegavam a R$ 2,6 bilhões. Ele questionou por que a controladoria não fez nada para interromper os descontos naquele momento.

“Por que o senhor não recomendou, na apresentação do relatório, a suspensão imediata dos ACTs vigentes, economizando, dali até 2025, no mínimo uns R$ 2 a 3 bilhões?”, perguntou.

Os ACTs mencionados pelo relator são os acordos de cooperação técnica entre o INSS e as associações e sindicatos que podiam realizar descontos nas aposentadorias e pensões.

Vinicius de Carvalho explicou que a Controladoria-Geral recomendou a suspensão dos contratos de cooperação técnica do INSS assim que as auditorias mostraram indícios de irregularidades, ainda em 2024. No entanto, o ministro enfatizou que o órgão não tem poder para obrigar as instituições a implantarem as recomendações, muito menos para suspender os contratos.

“Desde que nós começamos isso, no começo de 24, até o primeiro pedido da Polícia Federal ao Judiciário, em dezembro ainda de 24, deu menos de um ano. Uma operação que envolveu quase 300 servidores da CGU e 800 policiais. E 90 dias depois da operação, nós já estávamos começando os ressarcimentos dos aposentados e dos pensionistas”, salientou.

Sigilo
Questionado pelo relator sobre o motivo que levou os auditores da controladoria a não informarem outros órgãos do governo sobre a possível ocorrência de fraude, o ministro-chefe da CGU explicou que, em alguns casos, o órgão tem dever legal de manter o sigilo. Segundo afirmou, devido a um acordo com a Polícia Federal, sempre que uma auditoria aponta indícios de crime, as informações devem ser mantidas em segredo porque a PF utiliza os dados para a instauração de inquérito criminal.

“Eu mesmo não tinha acesso a quase nada do que era investigado, exatamente por conta disso. [Minha preocupação era] nós conseguirmos acabar de uma vez com os problemas relacionados a essas fraudes. Eu não queria que nós fizéssemos nenhum tipo de remendo, excluindo duas, três associações sem ressarcir aposentados e pensionistas. Eu entendi que a atuação com a Polícia Federal era o caminho mais adequado para acabar com esse problema de uma vez”, afirmou Vinicius de Carvalho.

Governo anterior
O senador Jorge Seif (PL-SC), argumentou ser "falsa a narrativa” segundo a qual o culpado pela fraude no INSS é o governo Bolsonaro. O parlamentar afirma que, como o plano de auditoria da Controladoria-Geral da União elaborado em 2022 mostra que o governo já tinha a intenção de apurar os desvios, uma vez que já previa a investigação dos descontos associativos, o governo atual teria demorado a tomar providências.

Mas, segundo Vinicius Carvalho, apesar das denúncias que já existiam, apenas quatro entidades que tinham acordo com o INSS foram suspensas entre 2019 e 2022. Além disso, o órgão assinou 21 acordos de cooperação com entidades que foram responsáveis por praticamente metade dos descontos irregulares que ocorreram em 2023 e 2024.

O ministro sustentou ainda que as quatro entidades suspensas desviaram cerca de R$ 400 milhões de aposentados e pensionistas, mas o governo Bolsonaro não tomou nenhuma medida para reprimir as fraudes.

Na opinião do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), os dados deixam claro de quem é a responsabilidade pelas fraudes no instituto de previdência pública.

“O esquema criminoso foi montado no governo Bolsonaro, a quadrilha entrou pra dentro do governo durante o governo Bolsonaro, mudaram as regras para poder acomodar os interesses da quadrilha do governo Bolsonaro, os servidores corruptos formam nomeados para funções de comando no governo Bolsonaro, e foi no governo do presidente Lula, que garantiu que a quadrilha montada no governo Bolsonaro fosse desbaratada, que quase 2 milhões de aposentadas e aposentados já tiveram o dinheiro devolvido”, afirmou Pimenta.

Em contraposição, o deputado Fabio Costa (PP-AL) apontou que, só no primeiro ano do governo Lula, os descontos mais que dobraram. Segundo disse, eles saltaram de R$ 1,3 bilhão de 2023 para R$ 2,8 bilhões no ano passado. O deputado ainda argumentou que foi o atual governo que renovou o acordo de cooperação técnica entre o INSS e a Contag, mesmo com pareceres desfavoráveis dos órgãos de controle. A Contag também é investigada por possível envolvimento na fraude.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Isenção do IR é primeiro passo para reforma sobre a renda, diz Lira
whitelook/DepositPhotos Comissão debate custos do transporte aéreo brasileiro
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para o uso de drogas apreendidas no treinamento de cães farejadores
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
19°
Chuva Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.5 km/h

Vento

97%

Umidade

Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Unimed
Fitness
Império
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Sala
Fitness
Sicoob
Sicredi
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Municípios
Derrubadas - RS
Derrubadas conquista destaque regional e estadual na educação
Tenente Portela - RS
Nova escavadeira hidráulica amplia serviços de infraestrutura no interior
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Império
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 8 minutos Indígenas fazem ato no STF e defendem derrubada do marco temporal
Há 8 minutos Vigilância Sanitária do DF interdita bebidas em rede de supermercados
Há 1 hora Na CPMI do INSS, ministro afirma que CGU agiu rápido para investigar denúncias levantadas em 2024
Há 1 hora Isenção do IR é primeiro passo para reforma sobre a renda, diz Lira
Há 1 hora CPMI do INSS: Carlos Viana afirma que órgãos de controle falharam em impedir fraudes
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
Sala
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Ipiranga
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Sicredi
APPATA
Império
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Sala
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados