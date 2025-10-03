Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025

Com espírito de fé e devoção, a comunidade católica da Microrregião inicia hoje, 3, a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025, promovida pela Igreja Matriz. O período de orações e celebrações se estenderá até o dia 11, envolvendo missas, procissões, bênçãos especiais e participação ativa das pastorais, capelas e entidades da região.

O 1º dia da novena acontece na sexta-feira, 3 de outubro, às 19h30min, com a entrega da fita de Nossa Senhora Aparecida. A celebração contará com a presença do Conselho da Matriz, voluntários da festa de 7 de Setembro, empresas apoiadoras e autoridades locais, com bênção da água.

Cada noite da novena será animada por diferentes pastorais, capelas e entidades, com bênçãos específicas, como a dos jovens, das chaves, da saúde, das crianças, de objetos religiosos e das famílias. Após as celebrações, haverá venda de lanches na cripta da igreja (exceto no dia da procissão luminosa).

Entre os destaques da programação estão a Romaria das Crianças, no dia 7 de outubro, com bênção especial para os pequenos, e a Procissão Luminosa, no sábado, 11 de outubro, quando os fiéis são convidados a levar velas com proteção. Na mesma noite, ocorrerá a tradicional Cavalgada com Nossa Senhora Aparecida, que marca a chegada da imagem à Igreja Matriz.

O ponto alto das celebrações será no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A programação inicia às 5h30min, com a Caminhada com Maria, saindo da Capela Santa Isabel, em Vista Gaúcha. Às 9h, será celebrada a Missa Festiva na Cripta da Igreja Matriz de Tenente Portela, reunindo toda a comunidade em oração e gratidão.

O pároco, Padre Luiz Afonso, destaca a importância da devoção:

“A Novena e dia de Nossa Senhora Aparecida é um dos maiores e mais especiais momentos de Fé. Nossa devoção a Nossa Senhora Aparecida é uma devoção filial, foi Jesus que nos deu Maria como nossa Mãe. E também é uma devoção que fortalece a fraternidade entre todos nós, somos irmãos e irmãs uns dos outros, somos uma só família de Deus que é a Igreja.”

A Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida 2025 representam um momento de união e fé, fortalecendo a espiritualidade e a vida comunitária dos fiéis de Tenente Portela e região.

Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025

1° dia da novena 03/10, Sexta-feira – 19h30min – entrega da fita de Nossa Senhora Aparecida

Pastoral: Conselho da Matriz, Voluntários(as) da festa de 7 de Setembro e empresas apoiadoras.

Bairro: Capela Santa Isabel

Capelas: Regional Braço Forte: São José, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Medianeira

Entidade: Poder Público (Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Brigada Militar e Autoridades)

Benção: Água

Após a novena, venda de lanches na cripta

2° dia da novena 04/10, Sábado – 19h

Pastoral: JUCAP e EMAÚS

Bairro: Capela São José Operário

Capelas: Regional de Vista Gaúcha: Santa Isabel, Sagrado Coração de Jesus, São Sebastião, Santo Isidro, São Leopoldo, Santa Rita, Santa Lúcia, Santa Catarina, São Miguel, Nossa Senhora do Caravágio, Santa Cruz

Entidade: CTG Sentinela da Fronteira e CTG Guardiões da Fronteira

Benção: Jovens

Após a novena, venda de lanches na cripta

3° dia 05/10, Domingo 19h

Pastoral: Dízimo e Social

Bairro: Capela Imaculado Coração de Maria

Capelas: Regional São Brás: São Roque, São Brás e São Marcos

Entidades: Comércio e Serviços

Benção: Chaves(casas, comércio, carros, motos e máquinas agrícolas)

Observação: A Missa será domingo de manhã às 9h. À noite novena.

Após a novena, venda de lanches na cripta

4° dia da novena 06/10, Segunda-feira – 19h30min – entrega das medalhas

Pastoral: Visitação, Pastoral Familiar e ECC

Bairro: Capela São Vicente de Paulo

Capelas: Regional Barra do Guarita: Nossa Senhora dos Navegantes e Cristo Redentor

Entidade: Hospital, Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, Consultórios e academias

Benção: Saúde

Após a novena, venda de lanches na cripta

5º dia da novena 07/10, Terça-feira – 19h30min

Romaria das Crianças

Pastoral: Catequese, Grupo Infantil Vocal e Instrumental JUCAP e Clubinho

Bairro: Capela Beatos Manuel e Adílio

Capelas: Regional Nossa Senhora de Fátima: Nossa Senhora de Fatima, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Paz

Entidades: Escolas e APAE

Benção: Crianças

Após a novena, venda de lanches na cripta

6° dia da novena 08/10, Quarta-feira – 19h30min

Antes da novena, venda de objetos religiosos

Pastoral: Ministros, Pastoral da Pessoa Idosa

Bairro: Capela Santa Paulina

Capelas: Regional Daltro Filho: Santos Anjos, São João, Bom Jesus, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Glória, Cristo Rei, Nossa Senhora de Lourdes

Entidade: Bombeiros Voluntários, Grupos de Terceira Idade e Sociedade de Damas

Benção: objetos religiosos

Após a novena venda de lanches na cripta

7° dia da novena 09/10, Quinta-feira – 19h30min

Pastoral: Mães que Oram pelos Filhos e Terços dos Homens

Bairro: Capela Santa Tereza Verzeri

Capelas: Regional Esquina Jaboticaba: Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, Três Mártires, Santo Antônio, Flor da Serra

Entidade: Meios de Comunicação, Cooperativas, Categorias de Base C.E.R Miraguai, Associação Esportiva e Recreativa Leão da Colina - Ypiranga, Gurias do Yucumã/Flamengo e Escola de Futsal GBB

Benção: Sal

Após a novena, venda de lanches na cripta

8° dia da novena 10/10, Sexta-feira – 19h30min

Pastoral: Apostolado da Oração e Grupo de Cantos da Matriz

Bairro: Capela São Francisco

Capelas: Regional São Pedro: São Pedro, São Cristóvão, Sant’Ana, São Luís

Entidade: Liga Feminina de Combate ao Câncer

Benção: Velas

Após a novena venda, de lanches na cripta

9° dia da novena 11/10, Sábado - 19h – Procissão Luminosa. Trazer vela com proteção.

Não haverá venda de lanche

Pastoral: Coroinhas e Liturgia

Bairro: Capela Santa Teresinha

Capelas: Nossa Senhora do Guadalupe, Santíssima Trindade e Bom Pastor

Entidades: Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus

Benção: Famílias

CAVALGADA COM NOSSA SENHORA APARECIDA

Ao final da Celebração, acolhida dos cavalarianos com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida que vem do interior até a Matriz.

Dia 12/10 Caminhada com Maria 5h30min saindo da Capela Santa Isabel Vista Gaúcha, Missa às 9hs na Cripta da Igreja Matriz.