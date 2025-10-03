Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025

55 996446296
Com espírito de fé e devoção, a comunidade católica da Microrregião inicia hoje, 3, a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025, promovida pela Igreja Matriz. O período de orações e celebrações se estenderá até o dia 11, envolvendo missas, procissões, bênçãos especiais e participação ativa das pastorais, capelas e entidades da região.
O 1º dia da novena acontece na sexta-feira, 3 de outubro, às 19h30min, com a entrega da fita de Nossa Senhora Aparecida. A celebração contará com a presença do Conselho da Matriz, voluntários da festa de 7 de Setembro, empresas apoiadoras e autoridades locais, com bênção da água.
Cada noite da novena será animada por diferentes pastorais, capelas e entidades, com bênçãos específicas, como a dos jovens, das chaves, da saúde, das crianças, de objetos religiosos e das famílias. Após as celebrações, haverá venda de lanches na cripta da igreja (exceto no dia da procissão luminosa).
Entre os destaques da programação estão a Romaria das Crianças, no dia 7 de outubro, com bênção especial para os pequenos, e a Procissão Luminosa, no sábado, 11 de outubro, quando os fiéis são convidados a levar velas com proteção. Na mesma noite, ocorrerá a tradicional Cavalgada com Nossa Senhora Aparecida, que marca a chegada da imagem à Igreja Matriz.
O ponto alto das celebrações será no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A programação inicia às 5h30min, com a Caminhada com Maria, saindo da Capela Santa Isabel, em Vista Gaúcha. Às 9h, será celebrada a Missa Festiva na Cripta da Igreja Matriz de Tenente Portela, reunindo toda a comunidade em oração e gratidão.
O pároco, Padre Luiz Afonso, destaca a importância da devoção:
“A Novena e dia de Nossa Senhora Aparecida é um dos maiores e mais especiais momentos de Fé. Nossa devoção a Nossa Senhora Aparecida é uma devoção filial, foi Jesus que nos deu Maria como nossa Mãe. E também é uma devoção que fortalece a fraternidade entre todos nós, somos irmãos e irmãs uns dos outros, somos uma só família de Deus que é a Igreja.”
A Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida 2025 representam um momento de união e fé, fortalecendo a espiritualidade e a vida comunitária dos fiéis de Tenente Portela e região.
Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
1° dia da novena 03/10, Sexta-feira – 19h30min – entrega da fita de Nossa Senhora Aparecida
Pastoral: Conselho da Matriz, Voluntários(as) da festa de 7 de Setembro e empresas apoiadoras.
Bairro: Capela Santa Isabel
Capelas: Regional Braço Forte: São José, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Medianeira
Entidade: Poder Público (Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Brigada Militar e Autoridades)
Benção: Água
Após a novena, venda de lanches na cripta
2° dia da novena 04/10, Sábado – 19h
Pastoral: JUCAP e EMAÚS
Bairro: Capela São José Operário
Capelas: Regional de Vista Gaúcha: Santa Isabel, Sagrado Coração de Jesus, São Sebastião, Santo Isidro, São Leopoldo, Santa Rita, Santa Lúcia, Santa Catarina, São Miguel, Nossa Senhora do Caravágio, Santa Cruz
Entidade: CTG Sentinela da Fronteira e CTG Guardiões da Fronteira
Benção: Jovens
Após a novena, venda de lanches na cripta
3° dia 05/10, Domingo 19h
Pastoral: Dízimo e Social
Bairro: Capela Imaculado Coração de Maria
Capelas: Regional São Brás: São Roque, São Brás e São Marcos
Entidades: Comércio e Serviços
Benção: Chaves(casas, comércio, carros, motos e máquinas agrícolas)
Observação: A Missa será domingo de manhã às 9h. À noite novena.
Após a novena, venda de lanches na cripta
4° dia da novena 06/10, Segunda-feira – 19h30min – entrega das medalhas
Pastoral: Visitação, Pastoral Familiar e ECC
Bairro: Capela São Vicente de Paulo
Capelas: Regional Barra do Guarita: Nossa Senhora dos Navegantes e Cristo Redentor
Entidade: Hospital, Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, Consultórios e academias
Benção: Saúde
Após a novena, venda de lanches na cripta
5º dia da novena 07/10, Terça-feira – 19h30min
Romaria das Crianças
Pastoral: Catequese, Grupo Infantil Vocal e Instrumental JUCAP e Clubinho
Bairro: Capela Beatos Manuel e Adílio
Capelas: Regional Nossa Senhora de Fátima: Nossa Senhora de Fatima, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Paz
Entidades: Escolas e APAE
Benção: Crianças
Após a novena, venda de lanches na cripta
6° dia da novena 08/10, Quarta-feira – 19h30min
Antes da novena, venda de objetos religiosos
Pastoral: Ministros, Pastoral da Pessoa Idosa
Bairro: Capela Santa Paulina
Capelas: Regional Daltro Filho: Santos Anjos, São João, Bom Jesus, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Glória, Cristo Rei, Nossa Senhora de Lourdes
Entidade: Bombeiros Voluntários, Grupos de Terceira Idade e Sociedade de Damas
Benção: objetos religiosos
Após a novena venda de lanches na cripta
7° dia da novena 09/10, Quinta-feira – 19h30min
Pastoral: Mães que Oram pelos Filhos e Terços dos Homens
Bairro: Capela Santa Tereza Verzeri
Capelas: Regional Esquina Jaboticaba: Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, Três Mártires, Santo Antônio, Flor da Serra
Entidade: Meios de Comunicação, Cooperativas, Categorias de Base C.E.R Miraguai, Associação Esportiva e Recreativa Leão da Colina - Ypiranga, Gurias do Yucumã/Flamengo e Escola de Futsal GBB
Benção: Sal
Após a novena, venda de lanches na cripta
8° dia da novena 10/10, Sexta-feira – 19h30min
Pastoral: Apostolado da Oração e Grupo de Cantos da Matriz
Bairro: Capela São Francisco
Capelas: Regional São Pedro: São Pedro, São Cristóvão, Sant’Ana, São Luís
Entidade: Liga Feminina de Combate ao Câncer
Benção: Velas
Após a novena venda, de lanches na cripta
9° dia da novena 11/10, Sábado - 19h – Procissão Luminosa. Trazer vela com proteção.
Não haverá venda de lanche
Pastoral: Coroinhas e Liturgia
Bairro: Capela Santa Teresinha
Capelas: Nossa Senhora do Guadalupe, Santíssima Trindade e Bom Pastor
Entidades: Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus
Benção: Famílias
CAVALGADA COM NOSSA SENHORA APARECIDA
Ao final da Celebração, acolhida dos cavalarianos com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida que vem do interior até a Matriz.
Dia 12/10 Caminhada com Maria 5h30min saindo da Capela Santa Isabel Vista Gaúcha, Missa às 9hs na Cripta da Igreja Matriz.
Sensação
Vento
Umidade