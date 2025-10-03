WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Niederle
Fitness
Sala
Seco
Folha Popular
Rádio Municipal
Tenente Portela

Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025

Religião

03/10/2025 09h15
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Com espírito de fé e devoção, a comunidade católica da Microrregião inicia hoje, 3, a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025, promovida pela Igreja Matriz. O período de orações e celebrações se estenderá até o dia 11, envolvendo missas, procissões, bênçãos especiais e participação ativa das pastorais, capelas e entidades da região.

O 1º dia da novena acontece na sexta-feira, 3 de outubro, às 19h30min, com a entrega da fita de Nossa Senhora Aparecida. A celebração contará com a presença do Conselho da Matriz, voluntários da festa de 7 de Setembro, empresas apoiadoras e autoridades locais, com bênção da água.

Cada noite da novena será animada por diferentes pastorais, capelas e entidades, com bênçãos específicas, como a dos jovens, das chaves, da saúde, das crianças, de objetos religiosos e das famílias. Após as celebrações, haverá venda de lanches na cripta da igreja (exceto no dia da procissão luminosa).

Entre os destaques da programação estão a Romaria das Crianças, no dia 7 de outubro, com bênção especial para os pequenos, e a Procissão Luminosa, no sábado, 11 de outubro, quando os fiéis são convidados a levar velas com proteção. Na mesma noite, ocorrerá a tradicional Cavalgada com Nossa Senhora Aparecida, que marca a chegada da imagem à Igreja Matriz.

O ponto alto das celebrações será no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A programação inicia às 5h30min, com a Caminhada com Maria, saindo da Capela Santa Isabel, em Vista Gaúcha. Às 9h, será celebrada a Missa Festiva na Cripta da Igreja Matriz de Tenente Portela, reunindo toda a comunidade em oração e gratidão.

O pároco, Padre Luiz Afonso, destaca a importância da devoção:
“A Novena e dia de Nossa Senhora Aparecida é um dos maiores e mais especiais momentos de Fé. Nossa devoção a Nossa Senhora Aparecida é uma devoção filial, foi Jesus que nos deu Maria como nossa Mãe. E também é uma devoção que fortalece a fraternidade entre todos nós, somos irmãos e irmãs uns dos outros, somos uma só família de Deus que é a Igreja.”

A Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida 2025 representam um momento de união e fé, fortalecendo a espiritualidade e a vida comunitária dos fiéis de Tenente Portela e região.

Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025

1° dia da novena 03/10, Sexta-feira – 19h30min – entrega da fita de Nossa Senhora Aparecida

Pastoral: Conselho da Matriz, Voluntários(as) da festa de 7 de Setembro e empresas apoiadoras.

Bairro: Capela Santa Isabel

Capelas: Regional Braço Forte: São José, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Medianeira

Entidade: Poder Público (Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Brigada Militar e Autoridades)

Benção: Água

Após a novena, venda de lanches na cripta

 

2° dia da novena 04/10, Sábado – 19h

Pastoral: JUCAP e EMAÚS

Bairro: Capela São José Operário

Capelas: Regional de Vista Gaúcha: Santa Isabel, Sagrado Coração de Jesus, São Sebastião, Santo Isidro, São Leopoldo, Santa Rita, Santa Lúcia, Santa Catarina, São Miguel, Nossa Senhora do Caravágio, Santa Cruz

Entidade: CTG Sentinela da Fronteira e CTG Guardiões da Fronteira

Benção: Jovens

Após a novena, venda de lanches na cripta

 

3° dia 05/10, Domingo 19h

Pastoral: Dízimo e Social

Bairro: Capela Imaculado Coração de Maria

Capelas: Regional São Brás: São Roque, São Brás e São Marcos

Entidades: Comércio e Serviços

Benção: Chaves(casas, comércio, carros, motos e máquinas agrícolas)

Observação: A Missa será domingo de manhã às 9h. À noite novena.

Após a novena, venda de lanches na cripta

 

4° dia da novena 06/10, Segunda-feira – 19h30min – entrega das medalhas

Pastoral: Visitação, Pastoral Familiar e ECC

Bairro: Capela São Vicente de Paulo

Capelas: Regional Barra do Guarita: Nossa Senhora dos Navegantes e Cristo Redentor

Entidade: Hospital, Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, Consultórios e academias

Benção: Saúde

Após a novena, venda de lanches na cripta

 

5º dia da novena 07/10, Terça-feira – 19h30min

Romaria das Crianças

Pastoral: Catequese, Grupo Infantil Vocal e Instrumental JUCAP e Clubinho

Bairro: Capela Beatos Manuel e Adílio

Capelas: Regional Nossa Senhora de Fátima: Nossa Senhora de Fatima, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Paz

Entidades: Escolas e APAE

Benção: Crianças

Após a novena, venda de lanches na cripta

 

6° dia da novena 08/10, Quarta-feira – 19h30min

Antes da novena, venda de objetos religiosos

Pastoral: Ministros, Pastoral da Pessoa Idosa

Bairro: Capela Santa Paulina

Capelas: Regional Daltro Filho: Santos Anjos, São João, Bom Jesus, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Glória, Cristo Rei, Nossa Senhora de Lourdes

Entidade: Bombeiros Voluntários, Grupos de Terceira Idade e Sociedade de Damas

Benção: objetos religiosos

Após a novena venda de lanches na cripta

 

7° dia da novena 09/10, Quinta-feira – 19h30min

Pastoral: Mães que Oram pelos Filhos e Terços dos Homens

Bairro: Capela Santa Tereza Verzeri

Capelas: Regional Esquina Jaboticaba: Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, São Jorge, Três Mártires, Santo Antônio, Flor da Serra

Entidade: Meios de Comunicação, Cooperativas, Categorias de Base C.E.R Miraguai, Associação Esportiva e Recreativa Leão da Colina - Ypiranga, Gurias do Yucumã/Flamengo e Escola de Futsal GBB

Benção: Sal

Após a novena, venda de lanches na cripta

 

8° dia da novena 10/10, Sexta-feira – 19h30min

Pastoral: Apostolado da Oração e Grupo de Cantos da Matriz

Bairro: Capela São Francisco

Capelas: Regional São Pedro: São Pedro, São Cristóvão, Sant’Ana, São Luís

Entidade: Liga Feminina de Combate ao Câncer

Benção: Velas

Após a novena venda, de lanches na cripta

 

9° dia da novena 11/10, Sábado - 19h – Procissão Luminosa. Trazer vela com proteção.

Não haverá venda de lanche

Pastoral: Coroinhas e Liturgia

Bairro: Capela Santa Teresinha

Capelas: Nossa Senhora do Guadalupe, Santíssima Trindade e Bom Pastor

Entidades: Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus

Benção: Famílias

CAVALGADA COM NOSSA SENHORA APARECIDA

Ao final da Celebração, acolhida dos cavalarianos com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida que vem do interior até a Matriz.

 

Dia 12/10 Caminhada com Maria 5h30min saindo da Capela Santa Isabel Vista Gaúcha, Missa às 9hs na Cripta da Igreja Matriz.

  • Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
  • Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
  • Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
  • Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
  • Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Nova escavadeira hidráulica amplia serviços de infraestrutura no interior
© Sumaia Villela/Agência Brasil Vigilância do RJ pede atenção a suspeitas de intoxicação por metanol
© Fernando Frazão/Agência Brasil Gasto de brasileiros com viagens nacionais subiu 11,7% em 2024
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h06
18°
Chuvas esparsas Máxima: 21° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.37 km/h

Vento

99%

Umidade

Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
Derrubadas - RS
Derrubadas conquista destaque regional e estadual na educação
Seco
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
Últimas notícias
Há 12 minutos SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô
Há 22 minutos A Violência no Boxe e o Sadismo Disfarçado
Há 24 minutos Outubro
Há 30 minutos Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
Há 54 minutos Comissão aprova porte de arma de fogo por monitores de ressocialização prisional
Meganet
Sala
Seco
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 7 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
F&J Santos
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados