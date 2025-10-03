WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Folha Popular
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Ponto Grill
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Niederle
Câmara

Comissão aprova ressarcimento para produtor rural por perdas decorrentes da falta de luz

Texto continua em análise na Câmara dos Deputados

03/10/2025 11h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1940/24 , que prevê que os produtores rurais serão ressarcidos pela concessionária de energia elétrica quando houver perda de produtos perecíveis por falta de luz.

O relator, deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), recomendou a aprovação do texto. “A responsabilidade da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica por danos por ela causados está bem definida no Brasil”, disse.

Comprovação
Pela proposta aprovada, o produtor deverá apresentar documentação técnica comprovando que a perda foi causada pela falta de energia elétrica.

O ressarcimento será calculado com base no valor de mercado dos itens na região.

Prazo
O pedido de ressarcimento deverá ser dirigido à concessionária, que terá 30 dias para analisar o caso, sob pena de multa. Se a empresa não cumprir o prazo, haverá um acréscimo de 10% no valor calculado para ressarcimento.

“Produtores rurais de todo o País têm amargado perdas significativas em razão das quedas recorrentes no fornecimento de energia elétrica ou das oscilações na tensão da rede”, afirmou o autor da proposta, deputado Marx Beltrão (PP-AL).

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão debate significado das tatuagens no mundo do crime
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova cessão de militar estadual para associação de classe
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê apoio financeiro para atleta de baixa renda pagar taxas em competições
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.98 km/h

Vento

91%

Umidade

Seu Manoel
Fitness
APPATA
Meganet
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
Tenente Portela - RS
Participe da Consulta Popular e ajude a escolher investimentos para o município
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
APPATA
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Seco
Sicredi
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 31 minutos Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
Há 19 minutos Comissão debate significado das tatuagens no mundo do crime
Há 19 minutos Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas
Há 19 minutos Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
Há 19 minutos Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Sala
APPATA
Seco
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Fitness
Sala
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Meganet
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados