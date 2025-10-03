WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Unimed
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Folha Popular
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Senado Federal

Estelionato contra PcD passa a ser alvo de ação penal incondicionada

Foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 15.229 , que obriga o Ministério Público a iniciar ação penal por cr...

03/10/2025 11h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Com a Lei 15.229, sancionada na quinta-feira, o estelionato contra pessoas com deficiência passa a ser um crime que independente da denúncia da vítima para ser processado - Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília
Com a Lei 15.229, sancionada na quinta-feira, o estelionato contra pessoas com deficiência passa a ser um crime que independente da denúncia da vítima para ser processado - Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

Foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 15.229 , que obriga o Ministério Público a iniciar ação penal por crime de estelionato contra pessoa com deficiência, mesmo que a vítima não denuncie.

O texto, publicado na edição doDiário Oficial da União desta sexta-feira (3), altera o Código Penal ( Decreto-Lei 2.848, de 1940 ) para estabelecer que os casos de estelionato contra pessoa com qualquer tipo de deficiência devem ser processados por meio de ação pública incondicionada. Esse tipo de ação judicial é iniciada pelo Ministério Público, independentemente da vontade da vítima.

A norma teve origem no PL 3.114/2023 , da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Com a entrada em vigor da Lei Anticrime ( Lei 13.964, de 2019 ), o Código Penal passou a determinar que a ação pública seja incondicionada quando a vítima de estelionato for a administração pública, pessoa com menos de 18 ou mais de 70 anos, pessoa com deficiência mental ou pessoa incapaz.

Damares observou que era preciso estender a proteção a todas as pessoas mais vulneráveis à ação de estelionatários. Segundo sua justificação, “a deficiência física também pode gerar maior vulnerabilidade, a exemplo do que ocorre com as pessoas que têm algum sentido (visão ou audição) comprometido”.

A matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado ainda no ano passado, com relatório favorável do senador Plínio Valério (PSDB-AM). Na ocasião, Damares justificou a medida como um instrumento de proteção e humanidade com essas pessoas que, muitas vezes, podem estar em uma situação de vulnerabilidade ou grave risco de vida.

— Imagine uma pessoa na cama e ter que sair para fazer o boletim de ocorrência porque a ação é condicionada à sua vontade? [...] Por que não pode ser [uma ação] incondicionada? — argumentou durante a votação da matéria na CCJ.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A Lei 15.230, que define regras para a idade mínima de candidatos, já vale para as eleições de 2026 - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado Sancionadas regras para idade mínima dos candidatos a cargos eletivos
Wilder Moraes é o relator das emendas de Plenário ao PL 2.647/2022; caso aprovado, projeto seguirá para a CRA - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CI analisa inclusão de biogás e biocombustíveis na política agrícola
O PL 708/2024 obriga governo e empresas de energia a arcar com o custo de perdas com furto de eletricidade - Foto: Freepik CAE vota projeto que livra consumidor do custo dos ‘gatos’
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.98 km/h

Vento

91%

Umidade

Ipiranga
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Império
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Sala
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
Tenente Portela - RS
Participe da Consulta Popular e ajude a escolher investimentos para o município
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Seco
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Sala
Últimas notícias
Há 31 minutos Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
Há 20 minutos Comissão debate significado das tatuagens no mundo do crime
Há 20 minutos Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas
Há 20 minutos Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
Há 20 minutos Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Império
Mercado do povo
Meganet
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Ipiranga
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Império
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Seco
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados