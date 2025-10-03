WhatsApp

Educação

Inscrições para HackaTchê 2025 são prorrogadas até 10 de outubro

O prazo de inscrições para o Desafio HackaTchê 2025 foi prorrogado até 10 de outubro. A iniciativa mobiliza estudantes da Rede Estadual na criação ...

03/10/2025 12h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O prazo de inscrições para o Desafio HackaTchê 2025 foi prorrogado até 10 de outubro. A iniciativa mobiliza estudantes da Rede Estadual na criação de soluções tecnológicas voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O resultado dos projetos selecionados para a fase final será divulgado em 13 de outubro.

As inscrições são gratuitas e cada escola pode cadastrar até cinco projetos, compostos por estudantes do Ensino Médio regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA), sempre acompanhados por um professor ou servidor responsável. O envio das propostas deve ser realizado por meio do formulário oficial disponível nesta página .

O HackaTchê, projeto da Secretaria da Educação (Seduc), é um espaço de incentivo à inovação e ao protagonismo juvenil. Os alunos, orientados por professores ou servidores, desenvolvem propostas em diferentes formatos, como aplicativos, sistemas, processos ou serviços otimizados por meio da tecnologia.

As equipes selecionadas participarão da etapa final do desafio durante a Expo Favela RS, que ocorre de 5 a 8 de novembro, em Porto Alegre. No evento, os grupos farão apresentações presenciais diante de uma banca de especialistas, que avaliará os projetos com base em critérios como inovação, viabilidade, impacto social e clareza na apresentação.

A prorrogação do prazo amplia as oportunidades para que estudantes e escolas possam aprimorar suas ideias e fortalecer a participação no desafio, que vem se consolidando como um espaço de aprendizagem, criatividade e engajamento com os desafios contemporâneos.

Mais informações sobre o regulamento estão disponíveis na página do projeto .

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados