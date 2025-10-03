Participe da Consulta Popular e ajude a escolher investimentos para o município

A Consulta Popular 2025 está aberta entre os dias 6 e 10 de outubro, oferecendo à população a oportunidade de escolher prioridades para investimentos no município e na região.

A votação pode ser realizada de três formas:

Online: pelo site consultapopular.rs.gov.br

WhatsApp: pelo número (51) 3210-3260

Presencial: na Prefeitura ou no Centro Cultural

Para votar, é necessário apresentar o título de eleitor.

No Corede Celeiro, as propostas disponíveis são:

Divulgação Turística Apoio a Agroindústrias Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto

A participação da comunidade é fundamental para definir os rumos do desenvolvimento regional.