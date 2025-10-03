WhatsApp

Tenente Portela

Participe da Consulta Popular e ajude a escolher investimentos para o município

Administração

03/10/2025 12h58
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Consulta Popular 2025 está aberta entre os dias 6 e 10 de outubro, oferecendo à população a oportunidade de escolher prioridades para investimentos no município e na região.

A votação pode ser realizada de três formas:

  • Online: pelo site consultapopular.rs.gov.br

  • WhatsApp: pelo número (51) 3210-3260

  • Presencial: na Prefeitura ou no Centro Cultural

Para votar, é necessário apresentar o título de eleitor.

No Corede Celeiro, as propostas disponíveis são:

  1. Divulgação Turística

  2. Apoio a Agroindústrias

  3. Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto

A participação da comunidade é fundamental para definir os rumos do desenvolvimento regional.

