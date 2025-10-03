Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju

Na terça-feira, 30, a Inspetora de Polícia Civil Liara Fabricio de Moura apresentou o Programa Libertar na Escola Estadual Sepé Tiaraju, em Tenente Portela.

A atividade foi voltada a alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, além de professores, reunindo 81 participantes.

Durante a palestra, foram abordados temas relevantes para adolescentes e educadores, como:

Prevenção e repressão ao abuso e à exploração sexual;

Perigos online e offline;

Condutas penalizadas;

Cuidados com jogos online e uso seguro da internet;

Formas de denúncia por meio da rede de proteção e do Disque 100.

O programa tem como objetivo conscientizar e proteger adolescentes em situações de risco, fortalecendo o diálogo e a prevenção dentro do ambiente escolar.

A Polícia Civil reforça que escolas interessadas em receber o Programa Libertar devem preencher o formulário disponível no link da bio do Instagram oficial da instituição.

Com informações da Rádio Líder FM