Tenente Portela

Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju

Educação

03/10/2025 12h59
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

Na terça-feira, 30, a Inspetora de Polícia Civil Liara Fabricio de Moura apresentou o Programa Libertar na Escola Estadual Sepé Tiaraju, em Tenente Portela.

A atividade foi voltada a alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, além de professores, reunindo 81 participantes.

Durante a palestra, foram abordados temas relevantes para adolescentes e educadores, como:

  • Prevenção e repressão ao abuso e à exploração sexual;

  • Perigos online e offline;

  • Condutas penalizadas;

  • Cuidados com jogos online e uso seguro da internet;

  • Formas de denúncia por meio da rede de proteção e do Disque 100.

O programa tem como objetivo conscientizar e proteger adolescentes em situações de risco, fortalecendo o diálogo e a prevenção dentro do ambiente escolar.

A Polícia Civil reforça que escolas interessadas em receber o Programa Libertar devem preencher o formulário disponível no link da bio do Instagram oficial da instituição.

Com informações da Rádio Líder FM

