Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju

Na terça-feira, 30, a Inspetora de Polícia Civil Liara Fabricio de Moura apresentou o Programa Libertar na Escola Estadual Sepé Tiaraju, em Tenente Portela.
A atividade foi voltada a alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, além de professores, reunindo 81 participantes.
Durante a palestra, foram abordados temas relevantes para adolescentes e educadores, como:
Prevenção e repressão ao abuso e à exploração sexual;
Perigos online e offline;
Condutas penalizadas;
Cuidados com jogos online e uso seguro da internet;
Formas de denúncia por meio da rede de proteção e do Disque 100.
O programa tem como objetivo conscientizar e proteger adolescentes em situações de risco, fortalecendo o diálogo e a prevenção dentro do ambiente escolar.
A Polícia Civil reforça que escolas interessadas em receber o Programa Libertar devem preencher o formulário disponível no link da bio do Instagram oficial da instituição.
Com informações da Rádio Líder FM
