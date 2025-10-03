Sicoob Creditapiranga inicia a 1ª turma do programa Mulheres Cooperativistas no Rio Grande do Sul

O Sicoob Creditapiranga deu início no mês de setembro, à primeira turma do programa Mulheres Cooperativistas no estado do Rio Grande do Sul. Nesta primeira edição, o evento acontece na cidade de Três Passos/RS, e reúne mulheres associadas da cooperativa.

A iniciativa tem como objetivo promover o protagonismo feminino no cooperativismo, oferecendo formação em temas como liderança, educação financeira, comunicação, desenvolvimento pessoal e os princípios do cooperativismo.

Conforme o Presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, investir na formação das mulheres é investir no futuro do cooperativismo. “Estamos muito felizes em expandir o programa para o Rio Grande do Sul. Esta primeira turma representa um marco importante em levar conhecimento para as mulheres através de oportunidade de aprendizado,” destacou.

Para a cooperada Dulce Maria Ritter, “participar do Mulheres Cooperativistas está sendo experiencia única. Neste primeiro módulo vivemos momentos de muita emoção, aprendizado e integração, me senti extremamente feliz e acolhida. Ver tantas mulheres unidas, compartilhando histórias, desafios e conquistas foi muito gratificante. Além de entender melhor como a cooperativa funciona e a partir desse conhecimento passar a interagir e agregar mais junto com ela. Depois desse encontro fiquei com o coração cheio de gratidão e a certeza de que juntas somos mais fortes”, ressaltou.

Com o início da 1ª turma no Rio Grande do Sul, o Sicoob Creditapiranga reforça seu compromisso com a inclusão, a educação e o fortalecimento do cooperativismo nas regiões onde atua.