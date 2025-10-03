WhatsApp

Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (7) para discutir a infiltração do crime organizad...

03/10/2025 15h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (7) para discutir a infiltração do crime organizado em setores estratégicos da economia e do sistema financeiro nacional. A reunião será realizada no plenário 6, às 16h30.

O debate atende a pedido do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). Ele afirma que o objetivo é avaliar os impactos das recentes operações policiais que revelaram a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em fundos de investimento, fintechs e redes de combustíveis, movimentando cifras bilionárias.

Ele acrescenta que a audiência pretende também identificar falhas regulatórias, propor medidas de inteligência e discutir respostas legislativas capazes de conter a expansão do crime organizado nos setores econômico e financeiro.

“Quando o crime organizado passa a dominar instrumentos financeiros, fundos de investimento e cadeias de abastecimento como a de combustíveis, o Estado se vê ameaçado em sua capacidade de regulação econômica e arrecadação fiscal”, afirma Capitão Alberto Neto.

Vista Gaúcha - RS
Conselho de Saúde de Vista Gaúcha aprova planos e presta contas
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
