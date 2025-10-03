WhatsApp

Meio Ambiente

IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de setembro

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSCO Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade referente ao ...

03/10/2025 15h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSC

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade referente ao mês de setembro. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no Litoral catarinense, 168 estão próprios para banho, o que representa 70,59%. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 63 estão adequados para banho, o que equivale a 72,41%.

As informações e considerações técnicas do relatório podem ser conferidas na íntegra aqui .

No site  as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Legislação

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade é regulamentado pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000, que estabelece critérios para a classificação das praias como próprias ou impróprias para banho, baseado na concentração da bactéria Escherichia coli.

A água é considerada:

  • Própria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800Escherichia colipor 100 mililitros.
  • Imprópria: quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800Escherichia colipor 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000Escherichia colipor 100 mililitros.

Cronograma

O Programa de Monitoramento de Balneabilidade do IMA segue um  cronograma prévio de coletas provendo transparência e publicidade ao processo. Desta forma, todo cidadão pode acompanhar quando haverá coleta em determinado ponto, bem como, as datas de publicação dos relatórios.

Divulgação

À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto é atualizado automaticamente e pode ser conferido no mapa do site: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/

Para acompanhar os resultados das coletas, basta clicar na bandeirinha do ponto de interesse e conferir no mapa do site o status da propriedade do ponto e a data da última coleta realizada no local.

O site também possui o menu histórico, um espaço de pesquisa onde é possível acessar datas, horários, condições do vento, maré, entre outras informações que são registradas no momento da coleta e o histórico os resultados da condição própria ou imprópria de cada ponto amostrado.

De outubro a março, o IMA realiza o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente e às sextas-feiras, divulga um release com o balanço da semana. Já entre os meses de abril e setembro, a pesquisa e a divulgação são mensais.

