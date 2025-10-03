WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Meganet
Folha Popular
Tarzan
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicredi
Raffaelli
Seco
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Niederle
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Câmara

Comissão aprova tratamento distinto a universitário com mandato em entidade estudantil

Texto proíbe que esses alunos recebam faltas injustificadas em razão da função. Proposta ainda será analisada pela CCJ

03/10/2025 16h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6049/19 , que determina que as instituições de ensino criem métodos específicos para controle de rendimento e frequência dos estudantes universitários que atuam em entidades de representação estudantil.

Já aprovado pelos senadores, o texto proíbe que esses alunos recebam faltas injustificadas na universidade decorrentes do exercício de funções em entidades estudantis.

A proposta também veda a expulsão ou o cancelamento de bolsas ou financiamentos a partir do momento da candidatura a cargo de representação estudantil – e, se o aluno for eleito, até um ano após o fim do mandato.

Ainda será garantida, de acordo com o texto, a reposição de conteúdos e a aplicação de provas em dias e horários compatíveis com as atividades das entidades.

Trajetória
O relator na comissão, deputado Pedro Uczai (PT-SC), recomendou a aprovação do projeto, que é do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Uczai disse que o fortalecimento da representação estudantil nas universidades é essencial para a democracia e para a formação de lideranças comprometidas com a vida pública e os direitos sociais.

“A trajetória do movimento estudantil brasileiro é marcada por seu protagonismo em momentos decisivos. Foi assim na resistência à ditadura militar, mesmo diante da repressão que resultou na morte de estudantes como Honestino Guimarães”, afirmou o relator.

“O movimento também teve papel central na redemocratização e na anistia aos perseguidos da ditadura. Na década de 90, esteve à frente do clamor popular que culminou no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello”, lembrou.

Proteção
Para embasar a aprovação do projeto, Pedro Uczai citou ainda estudo divulgado neste ano pelo Ministério dos Direitos Humanos, segundo o qual a maioria dos mortos e desaparecidos durante o regime militar eram estudantes ligados a organizações políticas.

“Os estudantes figuram como os atores políticos mais atingidos, representando 32,3% dos assassinados, o que evidencia a extrema repressão contra a juventude e o movimento estudantil”, destacou.

Por essas razões, o relator acredita que o projeto significa um avanço na proteção de estudantes, evitando que o exercício da cidadania e do engajamento político-acadêmico se torne um obstáculo ao seu desempenho nos estudos.

Representações estudantis
A proposta inclui um artigo na Lei 7.395/85 , que organiza os órgãos de representação estudantis. De acordo com a legislação, os grupos são:

  • a União Nacional dos Estudantes (UNE), em âmbito nacional;
  • uniões estaduais dos estudantes (UEEs), com atuação estadual e distrital; e
  • diretórios centrais dos estudantes (DCEs), que representam o conjunto dos estudantes de cada instituição.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Se for aprovado sem alterações pelos deputados, a proposta seguirá para sanção presidencial.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova mais clareza em lei sobre formação de cuidadores de pessoas idosas
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova educação financeira para atletas
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h06
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
23°

Sensação

3.21 km/h

Vento

92%

Umidade

Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Seco
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Conselho de Saúde de Vista Gaúcha aprova planos e presta contas
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 33 minutos Síndrome de rett: debatedores apoiam mês de conscientização sobre a doença
Há 33 minutos PGR envia ao STF parecer contrário a mandato remoto no Congresso
Há 33 minutos CSP vota sustação do decreto sobre uso de força por agentes de segurança
Há 33 minutos Comissão aprova tratamento distinto a universitário com mandato em entidade estudantil
Há 33 minutos Comissão aprova mais clareza em lei sobre formação de cuidadores de pessoas idosas
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Unimed
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Seco
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Seco
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Meganet
Seco
Sala
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados