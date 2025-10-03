WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Folha Popular
Mercado do povo
Niederle
Seco
Tarzan
Unimed
Geral

Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova

Cartão de confirmação está disponível para candidatos

03/10/2025 17h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil

Os mais de 96,6 mil participantes da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 já podem conferir o cartão de confirmação de inscrição, que traz o local onde farão as provas no dia 19 de outubro, em 225 municípios de todos os estados e do Distrito Federal .

O documento pode ser acessado no Sistema Enamed e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.

O cartão também confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social, se houve opção no momento da inscrição.

Perfil

Do total de confirmados nesta edição do exame, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. Para este público, a participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina .

Os demais inscritos no Enamed são graduados em medicina interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica, pois a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Do total de 96.635 candidatos confirmados, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.

A maioria dos candidatos - 50.009 - tem idades entre 25 a 29 anos de idade, sendo 32.692 já formados e 17.317 formandos.

Provas

De acordo com o calendário do edital do Enamed 2025 , as provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios .

Na prova do Enamed serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.

O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas .

Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;

  • ginecologia e obstetrícia
  • pediatria
  • medicina da família e comunidade
  • saúde coletiva e saúde mental

Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade .

Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual. O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.

Saiba mais sobre o Enamed no site do exame .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal jr/Agência Brasil AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025
Imagem: Divulgação Prazo para renovação da isenção do IPTU vai até 30 de novembro de 2025
© PCSP/Divulgação Polícia de SP apreende 2 mil garrafas de gin com notas fiscais falsas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
20°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.36 km/h

Vento

95%

Umidade

Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Sicoob
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Municípios
Derrubadas - RS
Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município
Derrubadas - RS
Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Últimas notícias
Há 36 minutos AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025
Há 36 minutos Comissão aprova diretrizes a serem seguidas pelo SUS para reduzir a mortalidade materna
Há 1 hora Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município
Há 1 hora Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde
Há 1 hora Prazo para renovação da isenção do IPTU vai até 30 de novembro de 2025
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Império
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Sala
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Meganet
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Fitness
APPATA
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados