Agricultura

Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) participou, nesta sexta-feira (3/10)...

03/10/2025 17h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Em 2024, o Estado exportou produtos do complexo soja para 50 países -Foto: Gustavo Mansur/ Ascom Casa Civil
Em 2024, o Estado exportou produtos do complexo soja para 50 países -Foto: Gustavo Mansur/ Ascom Casa Civil

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) participou, nesta sexta-feira (3/10), da 15ª Abertura Oficial do Plantio da Soja no Rio Grande do Sul, em Júlio de Castilhos, na Região Central. A estimativa da safra de verão 2025/26 é de 21,4 milhões de toneladas de soja, segundo dados da Emater/RS-Ascar, um aumento de 57,14% em relação à safra passada, que foi de 13.643.936 toneladas do grão. O titular da Seapi, Edivilson Brum e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, estiveram presentes.

De acordo com esta projeção, o Estado cultivará uma área de 6,74 milhões de hectares, uma redução de 0,80% na área plantada. A estimativa de produção depende também das condições climáticas do Rio Grande do Sul.

Safra deve recuperar a produtividade

O secretário Brum destacou a força e a resiliência dos produtores gaúchos, que enfrentam as adversidades climáticas no campo para produzir. “Para esta safra, temos a expectativa de uma recuperação da produtividade e de um desempenho mais positivo, apoiado por condições climáticas mais favoráveis e pela dedicação incansável de homens e mulheres. Se os números se confirmarem, e o clima ajudar, a produção de soja pode voltar a colocar o Rio Grande do Sul em destaque nacional na produção do grão”, enfatizou.

Segundo dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2025 (RAG), publicação da Seapi, os principais municípios produtores em cultivo irrigado são São Borja, Cruz Alta, São Luiz Gonzaga, Santa Bárbara do Sul e Boa Vista do Cadeado. Já no cultivo de sequeiro, se destacam as cidades de Palmeira das Missões, Dom Pedrito, Vacaria, Cachoeira do Sul e São Gabriel.

Em 2024, o Rio Grande do Sul exportou produtos do complexo soja para 50 países, gerando US$ 6,33 bilhões, sendo o terceiro maior Estado exportador de produtos do complexo soja do país, segundo a RAG. A China é o principal destino desta cultura, adquirindo 56% das exportações gaúcha, seguido por Irã (7,2%), Coréia do Sul e Índia (3,7% cada um) e Iraque (3,1%).

Texto: Ascom Seapi
Foto: Gustavo Mansur/ Ascom Casa Civil

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados