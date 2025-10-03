Semae participa do XV Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro em Fortaleza

Foto: Semae/Divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) marcou presença, entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro, na XV edição do Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro (Encogerco), realizado em Fortaleza (CE). Representaram a pasta, a gerente de Integração e Planejamento Ambiental, Monica Koch, e a técnica da gerência, Andreza Martins. O evento, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) em parceria com o Governo do Ceará, reuniu autoridades, pesquisadores, gestores públicos, setor privado, ambientalistas e comunidades tradicionais para debater os rumos da gestão costeira no Brasil.

Para a Semae, a participação no Encogerco foi estratégica. “Esse espaço de diálogo é fundamental para que Santa Catarina acompanhe a realidade costeira do país, fortalecendo o processo de atualização do plano e ampliando expertises para que as políticas públicas catarinenses reflitam as necessidades locais do nosso estado”, destacou a gerente de Integração e Planejamento Ambiental, Monica Koch.

Um dos principais objetivos do encontro foi iniciar o processo de discussão da nova versão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) de 1997. A atualização busca contemplar os atuais desafios ambientais e climáticos que impactam diretamente comunidades, ecossistemas e a economia da zona costeira. Com mais de duas décadas desde a última versão, o novo PNGC será um guia essencial para a proteção e uso sustentável das áreas costeiras brasileiras, conciliando conservação ambiental, bem-estar social e desenvolvimento econômico.

Segundo previsão do MMA, a meta é consolidar a versão final do novo plano até 2026, dentro da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). O PNGC revisado deverá incorporar conceitos contemporâneos, como adaptação baseada na natureza, serviços ecossistêmicos e estratégias frente às mudanças climáticas.