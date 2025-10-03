WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Niederle
Seco
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Folha Popular
Tarzan
Meio Ambiente

Programa do IMA de destinação de resíduos capacita quase mil profissionais no Extremo Sul catarinense

Fotos: Divulgação/IMAO Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do programa Penso, Logo Destino (PLD), capacitou 952 profission...

03/10/2025 17h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do programa Penso, Logo Destino (PLD), capacitou 952 profissionais, em sua maioria agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate a endemias (ACE). As formações atenderam os 27 municípios da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente de Criciúma e foram realizadas em seis encontros ao longo de setembro, com apoio das secretarias municipais de saúde, órgãos de meio ambiente e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos (CIRSURES).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do Programa Penso, Logo Destino (PLD), capacitou 952 profissionais, principalmente, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE). As formações envolveram os 27 municípios abrangidos pela Coordenadoria Regional do Meio Ambiente do IMA (Codam) de Criciúma e foram realizadas em seis encontros ao longo de setembro, com o apoio das secretarias municipais de saúde, órgãos ambientais e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos (CIRSURES).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O PLD tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre a destinação adequada dos resíduos e sensibilizar a população para mudanças de comportamento, promovendo melhor qualidade de vida e saúde pública. Por estarem em contato direto com a comunidade, ACS e ACE tornam-se multiplicadores importantes dessas informações.

As capacitações foram conduzidas pelos servidores do IMA, Cícero Brasil e Lara Possamai Wessler, abordando temas como logística reversa e pontos de entrega voluntária de resíduos. Para Lara Possamai Wessler, coordenadora do PLD no Extremo Sul, “as capacitações foram muito importantes e certamente renderão frutos. A participação dos agentes foi maciça, e eles demonstraram grande interesse pelo tema.”

Resultados

No primeiro semestre de 2025, o PLD contribuiu para o recolhimento de mais de 83 mil pneus e cerca de 100 toneladas de eletroeletrônicos em Santa Catarina. Esses números refletem não apenas o volume de materiais destinados corretamente, mas também o fortalecimento do senso de pertencimento ambiental e a difusão de boas práticas em todo o Estado.

Atualmente, já estão em andamento as campanhas de coleta de pneus e de eletroeletrônicos referentes ao segundo semestre, com expectativa de resultados ainda maiores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Semae participa do XV Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro em Fortaleza
Foto: Reprodução/Secom SC IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de setembro
Foto: Reprodução/Secom SC Seminário reforça importância de governança integrada nas estratégias de adaptação às mudanças climáticas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
20°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.36 km/h

Vento

95%

Umidade

Tarzan
Mercado do povo
Império
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Fitness
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município
Derrubadas - RS
Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Império
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 34 minutos AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025
Há 34 minutos Comissão aprova diretrizes a serem seguidas pelo SUS para reduzir a mortalidade materna
Há 1 hora Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município
Há 1 hora Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde
Há 1 hora Prazo para renovação da isenção do IPTU vai até 30 de novembro de 2025
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Seco
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Ipiranga
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados