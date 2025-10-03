Programa do IMA de destinação de resíduos capacita quase mil profissionais no Extremo Sul catarinense

Fotos: Divulgação/IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do programa Penso, Logo Destino (PLD), capacitou 952 profissionais, em sua maioria agentes comunitários de saúde (ACS) e de combate a endemias (ACE). As formações atenderam os 27 municípios da Coordenadoria Regional do Meio Ambiente de Criciúma e foram realizadas em seis encontros ao longo de setembro, com apoio das secretarias municipais de saúde, órgãos de meio ambiente e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos (CIRSURES).

Foto: Reprodução/Secom SC

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do Programa Penso, Logo Destino (PLD), capacitou 952 profissionais, principalmente, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE). As formações envolveram os 27 municípios abrangidos pela Coordenadoria Regional do Meio Ambiente do IMA (Codam) de Criciúma e foram realizadas em seis encontros ao longo de setembro, com o apoio das secretarias municipais de saúde, órgãos ambientais e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos (CIRSURES).

Foto: Reprodução/Secom SC

O PLD tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre a destinação adequada dos resíduos e sensibilizar a população para mudanças de comportamento, promovendo melhor qualidade de vida e saúde pública. Por estarem em contato direto com a comunidade, ACS e ACE tornam-se multiplicadores importantes dessas informações.

As capacitações foram conduzidas pelos servidores do IMA, Cícero Brasil e Lara Possamai Wessler, abordando temas como logística reversa e pontos de entrega voluntária de resíduos. Para Lara Possamai Wessler, coordenadora do PLD no Extremo Sul, “as capacitações foram muito importantes e certamente renderão frutos. A participação dos agentes foi maciça, e eles demonstraram grande interesse pelo tema.”

Resultados

No primeiro semestre de 2025, o PLD contribuiu para o recolhimento de mais de 83 mil pneus e cerca de 100 toneladas de eletroeletrônicos em Santa Catarina. Esses números refletem não apenas o volume de materiais destinados corretamente, mas também o fortalecimento do senso de pertencimento ambiental e a difusão de boas práticas em todo o Estado.

Atualmente, já estão em andamento as campanhas de coleta de pneus e de eletroeletrônicos referentes ao segundo semestre, com expectativa de resultados ainda maiores.