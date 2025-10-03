WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Folha Popular
Raffaelli
Sicoob
Seco
Império
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Meganet
Niederle
Fitness
Geral

AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025

Ofícios foram enviados ao Google e à Meta

03/10/2025 19h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta sexta-feira (3) às plataformas que operam as redes sociais a adoção de medidas para coibir a desinformação e golpes envolvendo as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) , que serão realizadas no próximo domingo (5).

Os ofícios foram enviados ao Google e à Meta, empresa que controla o Instagram, Facebook e WhatsApp.

A AGU recomendou a remoção de eventual propaganda enganosa e aplicativos ilegais que façam menção ao CNU . O órgão também quer a retirada de postagens com uso indevido da logomarca e dos links oficiais do governo federal.

A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame .

“Tais práticas exploram a vulnerabilidade dos milhares de inscritos e de seus familiares, comprometem a segurança informacional e fragilizam a confiança social em políticas públicas legítimas, tal como o ingresso no serviço público por meio de um concurso público de âmbito nacional”, afirmou a AGU.

No próximo domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova em todo o país . Na edição deste ano, o CNU oferece 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Divulgação Prazo para renovação da isenção do IPTU vai até 30 de novembro de 2025
© PCSP/Divulgação Polícia de SP apreende 2 mil garrafas de gin com notas fiscais falsas
© Jose Cruz/Agência Brasil Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
20°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.36 km/h

Vento

95%

Umidade

Seco
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Império
Sicredi
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município
Derrubadas - RS
Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Império
F&J Santos
Fitness
Últimas notícias
Há 34 minutos AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025
Há 34 minutos Comissão aprova diretrizes a serem seguidas pelo SUS para reduzir a mortalidade materna
Há 1 hora Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município
Há 1 hora Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde
Há 1 hora Prazo para renovação da isenção do IPTU vai até 30 de novembro de 2025
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ipiranga
F&J Santos
Império
Meganet
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados