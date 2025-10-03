WhatsApp

Educação

Cartilha de redação do Enem 2025 está disponível para consulta

Saiba as dicas para tirar nota 1.000 na prova de redação

03/10/2025 19h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nesta sexta-feira (3), a nova edição da cartilha A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante .

A publicação traz informações importantes, como os critérios de avaliação da prova (matriz de referência) e amostras comentadas de redações que tiraram notas altas no Enem 2024, e que podem servir de exemplo para os novos participantes.

A redação do Enem em língua portuguesa será aplicada no primeiro dia de provas, em 9 de novembro. A nota varia de 0 a 1 mil pontos e obedecerá à Matriz de Referência do Exame, apresentada na Cartilha do Participante.

Redação

Na redação do Enem, os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.

A cartilha explica que o tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.

O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deverá defender um ponto de vista - uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência.

Na prática, a redação do Enem é mais do que uma simples exposição de ideias. O candidato, claramente, assume um ponto de vista. Para tanto, o participante do Enem deverá selecionar, organizar e relacionar, também de forma coesa, os argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

Adicionalmente, o candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero. Constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que, por exemplo, incitem as pessoas à violência ou tenham referências racistas.

Os participantes devem ficar atentos às cinco competências que serão exigidas no texto:

  • domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
  • aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.
  • organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;
  • conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
  • proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.

Somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova do Enem.

Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.

Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Em 2026, em data a ser divulgada posteriormente, o participante poderá ter acesso à vista de sua prova de redação, exclusivamente, para fins pedagógicos, após a divulgação do resultado, previsto para janeiro do próximo ano.

Nota zero

Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam na nota zero na redação, estão:

  • fuga ao tema proposto;
  • ausência de texto na folha de redação;
  • texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;
  • texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;
  • nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;
  • desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
  • e desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.

Redações

Para a cartilha, Inep selecionou e comentou algumas redações de estudantes das cinco regiões do país que receberam boas notas na edição de 2024 do Enem por terem cumprido as exigências relativas às cinco competências.

Essas redações contêm, em sua maioria, repertórios socioculturais pertinentes às discussões propostas, com destaque para a coerência argumentativa, sobretudo no que se refere à seleção do repertório sociocultural.

Nesses textos, foram mencionados, por exemplo, pensadores(as), fatos históricos, letras de canções, bandas musicais, todos articulados com a temática.

Por serem textos do tipo dissertativo-argumentativo, as redações selecionadas têm organizada no texto a defesa de um ponto de vista e, ainda, se destacam pelas propostas de solução do problema apresentada na proposta da redação.

Enem 2025

Um total de 4.811.338 candidatos confirmaram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. Segundo o Ministério da Educação, o número representa um aumento de 11,22% em relação ao ano passado e de 38% em relação a 2022.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro.

Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Confira aqui a cartilha A Redação do Enem 2025 – Cartilha do Participante.

