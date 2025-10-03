Gestão municipal assegura R$ 400 mil em novos recursos para a comunidade

O vice-prefeito de Miraguaí, Ricardo Fink, esteve em Porto Alegre na terça-feira, 30 de setembro, no gabinete da deputada estadual Eliana Baier (Republicanos), para reafirmar compromissos e protocolar pedidos de emendas parlamentares em favor do município. A visita ocorreu no período em que se encerram os prazos para solicitações de emendas estaduais.

Na ocasião, Ricardo representou a Administração Municipal, vereadores e lideranças locais do Republicanos, destacando a importância do apoio da deputada ao município.

Como resultado da articulação, Miraguaí contará com um incremento significativo em recursos: o valor negociado inicialmente de R$ 300 mil foi ampliado para R$ 400 mil. A deputada Eliana Baier destinará R$ 200 mil de emenda estadual, somados a mais R$ 200 mil vinculados ao senador Hamilton Mourão. Esses montantes se juntam aos R$ 300 mil já encaminhados pelo senador, ampliando os investimentos voltados às demandas da comunidade.

Segundo o vice-prefeito, a conquista é fruto do trabalho conjunto entre Executivo, Legislativo e lideranças locais, que seguem empenhados em buscar desenvolvimento e melhorias para Miraguaí.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7