Miraguaí

Praça Adão Pretto receberá obras de infraestrutura com investimento de R$ 212 mil

Administração

03/10/2025 20h01
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O prefeito de Miraguaí, Leonir Hatk (Neco), esteve em Porto Alegre na sexta-feira, 3, para assinar um convênio na Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul. A agenda contou com a presença do secretário de Saúde e ex-prefeito, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho).

Durante audiência com o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, foi formalizado o repasse de R$ 212.954,71 ao município. Os recursos serão destinados a um projeto de infraestrutura turística para a pavimentação com piso intertravado e implantação de iluminação elétrica na Praça Adão Pretto.

O prefeito destacou a importância da conquista, ressaltando que as melhorias irão oferecer à comunidade um espaço de lazer e convivência mais moderno, seguro e agradável.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

