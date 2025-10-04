Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades

A Secretária de Habitação e Assistência Social de Derrubadas, Rosimeri Marques, acompanhada da psicóloga Fernanda Furini, participou do 209º Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades, realizado na quinta-feira, 2, no CTG Tropeiros do Campo Santo, em Coronel Bicaco.

O evento, promovido pela FADERS – Acessibilidade e Inclusão, reuniu gestores públicos, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, além de representantes de entidades e conselhos vinculados ao COREDE Celeiro.

O encontro teve como objetivo discutir a garantia de direitos e o panorama das políticas públicas de acessibilidade universal, além de promover um diagnóstico situacional voltado ao fortalecimento de ações em benefício das pessoas com deficiência e com altas habilidades.

A secretária Rosimeri Marques destacou que a participação de Derrubadas reforça o compromisso do município com a construção e consolidação de políticas públicas inclusivas e com a valorização da cidadania.