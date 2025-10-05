WhatsApp

Educação

Educação e justiça climática são temas de conferência em Luziânia

Evento tem participação de crianças e adolescentes de 11 a 14 anos

05/10/2025 09h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Educação e justiça climática são o tema da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente , que ocorre de 6 a 10 de outubro, na cidade de Luziânia (GO), no entorno do Distrito Federal. A abertura do evento será neste domingo (5) e reunirá centenas de jovens de todo o Brasil.

A conferência é um processo de mobilização que convida as escolas a desenvolverem jornadas pedagógicas, por meio de pesquisas e produção de conhecimentos, para o enfrentamento às mudanças do clima, engajando crianças e adolescentes na transformação dos seus territórios e comunidades escolares.

“O principal objetivo da conferência é fortalecer ações formativas no campo da educação ambiental, para que as escolas se constituam como espaços educadores sustentáveis e resilientes”, explicou o Ministério da Educação (MEC).

Podem ser delegados da conferência crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Participam escolas que possuem pelo menos uma turma desses anos finais do ensino fundamental.

O evento deste ano faz parte do movimento de preparação do país para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que acontece no mês que vem, em Belém (PA).

A conferência infantojuvenil é organizada pelos ministérios da Educação, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao longo de cinco edições (2003-2018), a conferência envolveu mais de 20 milhões de pessoas, incluindo crianças, adolescentes, jovens, professores, gestores da educação e do meio ambiente.

A programação de abertura começa às 17h e terá o lançamento do guia socioambiental Parte da Gente: Por uma Ecologia do Encantamento , do artista e educador Marcos Aurélio Querubim, criador da Companhia Cultural Emcantar. O grupo também apresentará o espetáculo Abraço no Planeta, que une música, teatro e poesia em um chamado à preservação do planeta.

O evento será realizado no Centro de Treinamento de Professores – Av. Alfredo Nasser, Área Especial nº 4, Luziânia (GO).

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados