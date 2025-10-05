WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Folha Popular
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
Niederle
Raffaelli
Geral

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões

Dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56

05/10/2025 11h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Concurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertador no sorteio realizado neste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e pagará R$ 20 milhões no próximo concurso.

As dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56 .

  • 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 63.029,43 cada
  • 2.749 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.096,01 cada

O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio
© Paulo Pinto/Agência Brasil CNU 2025: mais de 760 mil candidatos fazem as provas objetivas hoje
© Paulo Pinto/Agência Brasil CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
31°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
31°

Sensação

4.13 km/h

Vento

43%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Fitness
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Derrubadas - RS
Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Últimas notícias
Há 1 hora Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio
Há 2 horas Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões
Há 2 horas Fábrica de mosquitos oferece tecnologias para redução da dengue
Há 3 horas Centro Estadual de Vigilância em Saúde completa 20 anos como referência em prevenção e proteção da saúde
Há 3 horas Educação e justiça climática são temas de conferência em Luziânia
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Império
APPATA
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 6 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 7 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
4
Há 22 horas EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
5
Há 6 dias Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Império
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados