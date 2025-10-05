WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Folha Popular
Raffaelli
Unimed
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Sicredi
Niederle
Tarzan
Seco
Geral

CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra

Provas são realizadas em 228 cidades do país

05/10/2025 15h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A falta de luz afetou a realização de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) em uma escola em Manaus (AM) neste domingo (5), informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O local conta com 436 candidatos inscritos que terão tempo adicional de 1 hora e 31 minutos para finalizar a prova, igualando ao mesmo período dos demais candidatos do país.

As provas dessa edição tiveram início às 13h (horário de Brasília) em 1.284 locais de provas, em 228 cidades. O monitoramento em tempo real do certame ocorre no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), localizado em Brasília.

Duração

As provas objetivas aplicadas neste domingo são dos nove blocos temáticos de nível superior e médio do CNU 2025

Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas - das 13h às 18h, no horário de Brasília.

Já os candidatos dos cargos de nível médio terão 3 horas e 30 minutos para realização das provas - das 13h às 16h30 (também no horário de Brasília).

Cadernos de provas

Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

O candidato somente poderá levar o caderno de prova, caso a sua saída ocorra durante a última hora do horário determinado para o término das provas.

As três últimas pessoas candidatas a terminarem as provas deverão permanecer juntas na sala de aplicação, sendo liberadas somente após as três terem entregado os materiais de prova e terem seus nomes registrados na ata de sala.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

CNU 2025

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos tem 761.545 inscritos confirmados que concorrem a 3.652 vagas de 32 órgãos federais.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta
© Valter Campanato/Agência Brasil Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores
© Tomaz Silva/Agência Brasil CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
28°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
30°

Sensação

1.27 km/h

Vento

66%

Umidade

Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
APPATA
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Derrubadas - RS
Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Unimed
Sicoob
Sala
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 minutos SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta
Há 1 hora Paraná confirma dois casos de contaminação por metanol em bebidas
Há 1 hora Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores
Há 3 horas CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
Há 3 horas CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos
Sala
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 6 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 1 dia EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
4
Há 6 dias Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
5
Há 5 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Sala
APPATA
Raffaelli
Império
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Unimed
Fitness
Sala
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Império
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados