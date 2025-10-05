WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Império
Sicoob
Tarzan
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Niederle
Geral

Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores

Candidatos apontam altos salários e jornada como principais vantagens

05/10/2025 17h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Responsável por cerca de 80% da lotação das 3.652 vagas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025), o Distrito Federal atraiu um público específico. Servidores em busca de cargos melhores estão disputando a prova junto com iniciantes.

Os candidatos apontam os salários maiores que os atuais e a jornada de trabalho como atrativos para disputarem uma nova seleção. A possibilidade de converter um cargo temporário em definitivo também pesa na decisão.

Ocupante de um cargo temporário no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a arqueóloga Lívia Blandina, 40 anos, chegou cerca de duas horas antes da abertura dos portões para disputar uma vaga no Bloco Temático 2 do CNU (Cultura e Educação). Natural do interior de Pernambuco, ela mora em Brasília desde o ano passado, quando assumiu o posto temporário.

“Como fiz outro concurso no ano passado, praticamente terminei a prova e continuei estudando”, diz Blandina. “Já estou adaptada ao ritmo de estudos de quatro horas por dia, mas, especificamente para o CNU, estou me preparando desde julho”, continua.

Segundo a arqueóloga, a maior dificuldade é estudar conteúdos de estatística, cobrados na prova do Bloco 2.

Falta de crescimento

Mesmo servidores públicos com anos de carreira estão disputando a edição de 2025 do CNU. Professora concursada há 12 anos da rede pública de ensino do Distrito Federal, Rosana Silva, 42 anos, disputa um cargo no Bloco 5 (Administração). Segundo ela, a falta de perspectivas de crescimento na carreira e o fato de levar frequentemente trabalho para casa a convenceram a tentar uma vaga no governo federal.

“Sou professora desde os 30 anos e dou aula de português para 200 alunos. Tenho muita redação para corrigir em casa. Na verdade, trabalho mais em casa do que em sala de aula”, destaca.

Com tempo para estudar apenas aos fins de semana e feriados, ela faz um cursinho online e pretende continuar a se preparar para ser servidora do Poder Judiciário, independentemente se passar ou não no CNU.

Rosana Silva também reclama da falta de valorização profissional do professor e de um plano de carreira sólido na rede pública. “Tenho especialização e mestrado e ganho R$ 8 mil líquidos por mês. Um professor com doutorado recebe na faixa de R$ 13 mil líquidos. Parece muito para a maioria da população, mas é pouco para o tanto que o professor estuda e se prepara”, afirma.

Matemática

A segunda etapa do CNU também atrai o público tradicional de não servidores públicos em busca de uma oportunidade profissional. Recém-formado em direito, Fabiano Schelb, 32 anos, sonha em trabalhar num tribunal. Ele pretende aproveitar a predominância de conteúdo em direito do Bloco 7 (Justiça e Defesa) para tentar uma vaga no Poder Executivo enquanto, assim como Rosana, prepara-se ingressar no Poder Judiciário.

“Quem estudou direito naturalmente leva uma vantagem”, acredita Schelb, que chegou ao centro universitário na Asa Norte, em Brasília, por volta das 10h50. Ele diz que a experiência na primeira edição do CNU, no ano passado, ajudou-o, mas alerta para as dificuldades com questões de matemática.

“No ano passado, fui bem no conteúdo de direito e de português. Mas só acertei duas questões de matemática, que eu não sabia que seria cobrada daquela forma. Este ano, estou mais bem preparado”, relata o recém-formado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
© Tomaz Silva/Agência Brasil CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos
© Valter Campanato/Agência Brasil Ministra Esther Dweck aposta em queda da abstenção no CNU
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
28°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
30°

Sensação

1.27 km/h

Vento

66%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Império
Sicredi
Tarzan
Fitness
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Derrubadas - RS
Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 1 hora Paraná confirma dois casos de contaminação por metanol em bebidas
Há 1 hora Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores
Há 3 horas CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
Há 3 horas CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos
Há 3 horas Ministra Esther Dweck aposta em queda da abstenção no CNU
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 6 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 6 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 1 dia EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
4
Há 6 dias Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
5
Há 5 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Meganet
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Seco
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados