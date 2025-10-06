WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Niederle
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Folha Popular
APPATA
Tarzan
Unimed
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Câmara

Comissão aprova proposta que garante alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental

Para virar lei, a versão final da proposta terá de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

06/10/2025 09h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4937/24 , do Senado, que prevê ações para garantir a alfabetização de todas as crianças até o 2º ano do ensino fundamental.

A relatora, deputada Maria Rosas (Republicanos-SP), recomendou a aprovação do texto após ajustes na redação. “A proposta formaliza em lei uma política pública que já vem sendo implementada pelo governo federal”, explicou ela.

A iniciativa em análise resultou dos trabalhos da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, da Comissão de Educação do Senado. O objetivo é consolidar políticas públicas para garantir a alfabetização infantil.

Compromisso
O projeto insere em lei o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, criado por meio de decreto em 2023. A iniciativa prevê medidas para ampliar competências em leitura e escrita, em especial de crianças com atraso na aprendizagem.

Está prevista a criação do Fórum Nacional do Compromisso, espaço permanente de articulação entre entes federativos. A adesão será voluntária, mas aqueles que optarem por participar deverão seguir as diretrizes estabelecidas.

Ações integradas
A proposta estrutura uma política pública permanente, colocando a alfabetização infantil como uma prioridade nacional. Para isso, prevê ações integradas, como:

  • formação e valorização de professores, garantindo capacitação continuada para aprimorar práticas pedagógicas;
  • investimentos na infraestrutura das escolas, com fornecimento de materiais didáticos e criação de ambientes mais adequados para o aprendizado;
  • monitoramento da alfabetização por meio de avaliações periódicas, permitindo ajustes nas políticas educacionais com base em dados concretos; e
  • reconhecimento de boas práticas por meio do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, para destacar estados e municípios com os melhores resultados.

Apoio federal
Pelo texto, a União deverá coordenar a política de alfabetização, oferecendo assistência a estados e municípios para capacitar professores, melhorar a infraestrutura escolar e aplicar avaliações.

A assistência financeira federal será condicionada a critérios como o percentual de crianças não alfabetizadas e a presença de grupos desfavorecidos, como comunidades indígenas, quilombolas e alunos da educação especial.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário. Para virar lei, a versão final terá de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Comissão de Minas e Energia debate projeto sobre protesto de contas de energia
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Cancelado debate sobre a presença do crime organizado no sistema financeiro
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Comissão aprova selo para estimular a capacitação de funcionários de restaurantes e bares em primeiros socorros
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
17°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
17°

Sensação

6.07 km/h

Vento

94%

Umidade

Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Unimed
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Império
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão de Minas e Energia debate projeto sobre protesto de contas de energia
Há 60 minutos Cancelado debate sobre a presença do crime organizado no sistema financeiro
Há 60 minutos Comissão aprova selo para estimular a capacitação de funcionários de restaurantes e bares em primeiros socorros
Há 1 hora Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Há 1 hora Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Império
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Seco
Seu Manoel
Sala
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 7 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 7 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
4
Há 7 dias Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
5
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Império
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Raffaelli
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Império
Meganet
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados