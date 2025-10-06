Treinamento em Coxilha aprimora técnicas de mergulho e resgate de bombeiros portelenses

Dois integrantes da equipe dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estão participando do Curso de Mergulho de Segurança Pública, promovido pela DWS Diver, em Coxilha (RS).

Após concluírem a etapa teórica entre setembro e o início de outubro, os participantes iniciaram a fase prática do treinamento, realizada em regime de acampamento, entre os dias 4 e 11 de outubro.

Durante o curso, os bombeiros enfrentam situações reais de alto risco, com atividades que envolvem mergulhos em rios sem visibilidade, lagos profundos e simulações de busca e resgate de corpos (manequins) e veículos submersos.

A capacitação representa mais uma etapa de aperfeiçoamento técnico e preparo operacional, reforçando o compromisso da corporação com a segurança e a eficiência nos atendimentos à comunidade.