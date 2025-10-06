WhatsApp

Treinamento em Coxilha aprimora técnicas de mergulho e resgate de bombeiros portelenses

Bombeiros Voluntários

06/10/2025 09h01
Por: Júlio Santos
Foto: Bombeiros Voluntários
Foto: Bombeiros Voluntários

Dois integrantes da equipe dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estão participando do Curso de Mergulho de Segurança Pública, promovido pela DWS Diver, em Coxilha (RS).

Após concluírem a etapa teórica entre setembro e o início de outubro, os participantes iniciaram a fase prática do treinamento, realizada em regime de acampamento, entre os dias 4 e 11 de outubro.

Durante o curso, os bombeiros enfrentam situações reais de alto risco, com atividades que envolvem mergulhos em rios sem visibilidade, lagos profundos e simulações de busca e resgate de corpos (manequins) e veículos submersos.

A capacitação representa mais uma etapa de aperfeiçoamento técnico e preparo operacional, reforçando o compromisso da corporação com a segurança e a eficiência nos atendimentos à comunidade.

