Tenente Portela

Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade

Administração

06/10/2025 09h33
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela convida toda a população para participar da audiência pública de apresentação e discussão do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, que será realizada nesta terça-feira, 7 de outubro de 2025, às 18 horas, no Auditório do Centro Cultural.

O PPA é o instrumento que define as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para os próximos quatro anos, orientando a aplicação dos recursos públicos e o planejamento das ações de governo.

Durante o encontro, a comunidade poderá conhecer as propostas elaboradas pela Prefeitura e contribuir com sugestões, fortalecendo a transparência e a participação popular no processo de construção do plano.

Com o lema “Portela por Todos – Vamos construir juntos o PPA 2026-2029”, a gestão municipal reforça o compromisso de dialogar com a população e planejar o futuro do município de forma participativa e democrática.

Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
