WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
F&J Santos
Niederle
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Folha Popular
Câmara

Projeto amplia conceito legal de terrorismo para incluir o narcoterrorismo

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

06/10/2025 10h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 724/25 amplia o conceito de terrorismo previsto na Lei Antiterrorismo para incluir o tráfico de drogas ilícitas. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

O texto passa a considerar ato de terrorismo ajudar financeiramente, proteger ou facilitar atividades ligadas ao tráfico de drogas, incluindo ações como coagir pessoas ou o governo, por meio de violência ou ameaça, com o objetivo de provocar terror social ou generalizado.

O autor, deputado Coronel Meira (PL-PE), afirma que as organizações criminosas utilizam o tráfico como principal fonte de recursos. “Muitas delas, inclusive, valem-se da nossa grande fronteira seca para transportar entorpecentes entre países e trazer terror a inúmeros produtores rurais que exploram licitamente sua atividade econômica e garantem o alimento na mesa da população”, diz.

“Recentemente, os Estados Unidos alteraram suas leis para viabilizar um combate mais assíduo do narcotráfico. Com as devidas ponderações e adequações, o Brasil também deve atualizar sua legislação”, acrescenta Coronel Meira.

Próximas etapas
A proposta será analisada pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, seguirá para o Plenário.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão debate segurança e condições de trabalho de condutores de ambulâncias
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova novas regras para recomposição de reserva legal em todos os biomas
Mario Agra / Câmara dos Deputados Conselho de Ética debate abertura de novos processos e ouve testemunhas de Janones
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
16°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
16°

Sensação

1.43 km/h

Vento

89%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Sala
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Meganet
Raffaelli
Império
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Sala
Império
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Últimas notícias
Há 11 minutos Comissão debate segurança e condições de trabalho de condutores de ambulâncias
Há 11 minutos Comissão aprova novas regras para recomposição de reserva legal em todos os biomas
Há 11 minutos Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas
Há 60 minutos Consulta Pública: IMA recebe sugestões para atualização de Instrução Normativa até 7 de novembro
Há 2 horas Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Fitness
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
3
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Seco
APPATA
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Sala
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados