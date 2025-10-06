WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Fitness
Folha Popular
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Niederle
Tarzan
Senado Federal

CRE avalia regras para registro de terras em faixa de fronteira

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) deve votar nesta terça-feira (7), a partir das 14h30, um projeto de lei que define regras para o registro d...

06/10/2025 11h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A senadora Tereza Cristina é a relatora da proposta que regulamenta registro imobiliário de áreas em fronteiras - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A senadora Tereza Cristina é a relatora da proposta que regulamenta registro imobiliário de áreas em fronteiras - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) deve votar nesta terça-feira (7), a partir das 14h30, um projeto de lei que define regras para o registro de propriedades em áreas de fronteira no Brasil. OPL 4.497/2024 estabelece novos procedimentos para a validação desses registros imobiliários, a fim de dar mais clareza e segurança jurídica a imóveis vendidos ou concedidos ao longo dos anos.

É considerada faixa de fronteira a área de 150 quilômetros de largura ao longo das divisas terrestres do Brasil com países vizinhos. As terras situadas nessa faixa pertencem à União, mas muitas foram repassadas pelos estados a terceiros, que não detêm a titularidade.

A proposta, de autoria do deputado Tião Medeiros (PP-PR), pretende uniformizar o processo de aprovação desses registros, com redução da insegurança e divergências entre cartórios, municípios e estados. A relatora na CRE é a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

— Entre as mudanças, estão o detalhamento da documentação exigida, que hoje é uma dificuldade, pois cada estado, cada município, cada cartório tem uma relação diferente de exigências. Essa unificação vai facilitar a vida de todos aqueles que precisam dessa ratificação — afirmou Tereza Cristina em audiência pública da comissão em setembro.

Novas regras

O projeto prevê a prorrogação, para 2028, de exigências como o georreferenciamento, que define com precisão os limites das propriedades. Também autoriza a regularização fundiária de áreas em terras indígenas ainda não homologadas, mesmo que o processo de demarcação esteja em andamento.

Outro ponto é a possibilidade de o proprietário apresentar declaração própria quando não for possível obter certidões oficiais, ou se os órgãos demorarem mais de 15 dias para responder. Isso pode permitir a regularização mesmo sem parecer definitivo de entidades como Incra, Ibama ou Funai.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Damares Alves (2ª à dir.) na audiência com Gabriel Variane, Michele Manzoni e Fernando Figueira (ao microfone) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Especialistas defendem monitoramento neurológico para evitar sequelas em bebês
As escolas definirão prazo para pais ou responsáveis apresentarem comprovante de vacinas, determinam projetos - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília Exigência da caderneta de vacinação na matrícula escolar está na pauta da CE
Parque da Cidade, em Belém, sediará atividades da 30ª Conferência do Clima da ONU, em novembro - Foto: Raphael Luz/Ag. Pará Plenário vota transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP 30
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
16°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
16°

Sensação

1.43 km/h

Vento

89%

Umidade

Ponto Grill
Império
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Sala
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Meganet
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 11 minutos Comissão debate segurança e condições de trabalho de condutores de ambulâncias
Há 11 minutos Comissão aprova novas regras para recomposição de reserva legal em todos os biomas
Há 11 minutos Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas
Há 60 minutos Consulta Pública: IMA recebe sugestões para atualização de Instrução Normativa até 7 de novembro
Há 2 horas Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina
F&J Santos
Sicoob
Império
Fitness
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Mais lidas
1
Há 7 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
3
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Meganet
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Unimed
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados